据新华社斯里巴加湾市1月14日电 （记者薛飞）当地时间1月14日，文莱苏丹哈桑纳尔在斯里巴加湾会见到访的国务委员兼外长王毅。

王毅表示，今年是中文建交30周年，两国关系站上新的历史起点。希双方以此为契机，全面落实两国元首共识，推动两国各领域合作迈上新台阶。王毅说，中方愿同文方继续开展包括疫苗在内的抗疫合作，同意建立便利人员往来的“快捷通道”，探讨建立货物往来的“绿色通道”，助力彼此经济社会发展。双方要加快推进恒逸石化、“广西—文莱经济走廊”和农渔业合作，开拓5G、大数据、云计算等新增长点，为文方实现经济多元化作出新的贡献。

哈桑纳尔表示，中国是文莱的传统友好邻邦和重要合作伙伴，两国关系建立在相互信任、相互尊重、互利共赢的基础上。文方坚定支持一个中国原则。文方愿发挥作为东盟轮值主席国的作用，促进东盟中国互信合作，维护地区和平稳定。

同日，王毅还同文莱外交事务主管部长艾瑞万、首相府部长兼财经事务主管部长刘光明举行会谈并共同主持中文政府间联合指导委员会第二次会议，出席中文建交30周年纪念徽标揭幕仪式，并会见东盟秘书长林玉辉。

《 人民日报 》（ 2021年01月15日 03 版）

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