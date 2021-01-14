人民网北京1月14日电 据外交部网站消息，14日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。

问答实录如下：

总台央视记者：你能否介绍王毅国务委员兼外长访问印尼的情况？此访有哪些成果？

赵立坚：王毅国务委员兼外长访问印尼期间，会见印尼总统佐科，政府对华合作牵头人、统筹部长卢胡特，同印尼外长蕾特诺会谈并共同会见记者。中印尼双方就携手抗击疫情、深化各领域务实合作、推动东亚区域合作、维护南海和平稳定、共同维护和促进多边主义达成五点共识。双方还共同签署了关于加强两国外交部合作，发展网络安全能力建设和技术合作，以及中印尼“两国双园”项目合作等文件。

中国和印尼同为发展中大国和重要新兴经济体，双方合作具有战略意义和全球性影响。中方愿同印尼落实两国元首共识，以团结抗疫和发展合作为主线，推动两国关系在后疫情时期取得更大发展。

彭博社记者：我们注意到美国将禁止新疆棉花及番茄制品入境，请问中方有何回应？

赵立坚：中方对此予以坚决反对。所谓“强迫劳动”问题完全是美国等个别西方国家机构和人员凭空捏造出来的世纪谎言，其目的是限制打压中国有关方面和企业、遏制中国发展。美方一手炮制谎言，又根据谎言采取恶劣行动，这不仅违反国际贸易规则和市场经济原则，也破坏全球产业链、供应链，损害包括美国在内的各国企业和消费者利益，是典型的损人不利己行为。

令人不齿的是，美国自己存在的“强迫劳动”问题不时见诸报端。据《洛杉矶时报》报道，新冠肺炎疫情暴发后，美国一些女子监狱中的囚犯冒着感染疫情的风险，被迫加班加点生产口罩，每天工作时间长达12小时，但自己却不能拥有一个口罩。美国国内几十万无辜生命被新冠病毒夺走，“弗罗伊德们”无法呼吸，连最基本的公民健康、安全权利都保障不了。我不知道美国个别政客哪里来的勇气对中国的治疆政策指手画脚？

新疆事务纯属中国内政，任何国家没有权利和资格横加干涉。美方应该尊重基本事实，立即撤销错误决定，停止借涉疆问题干涉中国内政。中方将采取一切必要举措，捍卫国家利益和尊严，坚定维护自身主权、安全和发展利益。

新华社记者：13日上午，印度尼西亚媒体直播佐科总统接种中国科兴公司新冠疫苗，称他是印尼接种新冠疫苗第一人。在会见王毅国务委员兼外长时，佐科总统感谢中方提供疫苗，并高度评价疫情期间两国卫生健康领域合作成果。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。中国和印尼互为重要战略合作伙伴，双方疫苗合作富有成效，显示了两国高度的政治互信，也打造了务实合作的新亮点。中方愿继续推进同印尼在疫苗研发、生产和采购方面的合作，支持印尼打造区域疫苗生产中心，深化医药卫生合作，推动共建人类卫生健康共同体。

深圳卫视记者：据报道，美国常驻联合国代表克拉夫特取消访台后于1月14日与台湾地区领导人蔡英文举行视频通话。克拉夫特就与蔡英文通话发布推特并称，由于中国阻挠，台湾不能通过联合国、世卫大会等平台分享抗疫成功经验。中方对此有何评论？

赵立坚：中方坚决反对任何形式的美台官方往来。克拉夫特上述言行严重干涉中国内政，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违背美方在台湾问题上的政治承诺，中方对此坚决反对。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这是国际社会公认的基本事实，也是国际关系基本准则。

联合国是由主权国家组成的。中国台湾地区参与国际组织，包括世卫组织活动问题，必须按照一个中国原则来处理。这也是联合国大会2758号决议和世卫大会25.1号决议确认的重要原则。

中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉。新冠肺炎疫情发生以来，我们多次、及时向台湾地区通报疫情防控最新消息，对台湾地区参与全球卫生事务作出妥善安排。台湾地区设有《国际卫生条例》联络点，同世卫组织和各国的信息交流是畅通的。

美方应该恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止干涉中国内政、破坏中美关系的言行。中方将继续采取一切必要措施坚决维护自身主权、安全利益。美方一些政客必将为其错误言行付出沉重代价。

香港中评社记者：1月13日，美副国务卿克拉奇发推特称，蓬佩奥国务卿宣布放开自我设置的美政府与台湾交往限制，给予台湾“自由国家”地位。中方对此有何评论？

赵立坚：克拉奇上述言论严重违背国际关系基本准则，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违背美方在台湾问题上的政治承诺，中方对此坚决反对、予以强烈谴责。

中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即停止借台湾问题进行政治操弄，停止美台官方交往和提升实质关系。

路透社记者：一名美国商务部高官称，有迹象显示中方高级别代表团将在拜登就职初期访美，中方能否证实？

赵立坚：这方面我没有可以向你提供的消息。

《环球邮报》记者：加拿大政府表示，加方已与中方达成协议，允许康明凯、迈克尔获得更多领事和家属探视，请问具体是哪些额外安排，何时开始？

赵立坚：中方已多次就康明凯、迈克尔案阐明立场。中国办案机关依法办案，并充分保障二人合法权利。新冠肺炎疫情发生后，中方办案部门及时采取相关举措，切实保障包括康明凯、迈克尔在内的在押人员安全与健康，并在疫情防控条件允许的情况下，安排加拿大驻华使馆对二人进行探视。近日，应加方请求，中方办案部门从人道主义考虑，在中国法律允许范围内，同意康、迈圣诞期间分别同家人进行了通话。二人及其家属均对此深表感谢。

追问：你刚才提到的通话时间有多长？加拿大政府特别许可孟晚舟家人前往温哥华探视，中国政府是否会允许康明凯、迈克尔的家人来华探视？

赵立坚：关于你提到的具体情况，我没有更多的细节向你提供。

关于孟晚舟丈夫孩子先后获批赴温哥华同孟晚舟团聚事，加拿大外交部对此好像有个表态。世界各国政府在相互尊重和对等的基础上处理涉及彼此公民的事宜，这很正常。

共同社记者：美国总统特朗普今天被弹劾了，中方对此有何评论？

赵立坚：你提到的事情是美国内政，对此我们不予置评。

中新社记者：我们注意到有报道称，中国多个驻外使领馆近期将向有需要的海外留学人员、中资企业员工和侨胞等发放“春节包”，内含防疫和春节物资。你能否介绍具体情况？

赵立坚：春节是中国人最珍视的传统节日。今年，由于疫情原因，许多在外的同胞响应“非必要、非紧急、不旅行”的倡议，留在国外过年。遥远的距离阻断不了亲情，也阻断不了祖国的关爱。中国政府时刻牵挂着广大海外中国公民的健康与平安，为了让他们和祖国人民一起感受春节的氛围，中国驻外使领馆将结合驻在国实际情况，在春节前陆续向留学生等群体发放“春节包”，并继续调动各方资源，着力解决海外同胞遇到的实际困难，切实维护他们的健康安全和正当权益。

路透社记者：中方此前曾表示，欢迎世卫专家组到武汉考察，他们将停留多久？如果他们希望延长停留时间，中方欢迎吗？

赵立坚：据我所知，他们的签证期限足够满足他们在华工作需要。

路透社记者：目前世卫专家组已抵达武汉。他们是否会一直待在武汉？会不会去中国其他城市考察？

赵立坚：有关具体情况请向负责接待的主管部门询问。据我了解，专家组一行到达武汉后，会先进行相应的隔离。在这期间，中方科学家和医学专家将同国际专家组通过视频形式进行深入交流。

彭博社记者：你可以明确一下世卫专家组在武汉的隔离时长吗？

赵立坚：关于有关具体细节，请向主管部门询问。

路透社记者：中方是否仍与特朗普政府保持接触？双方最近一次沟通是何时？

赵立坚：我恐怕没有具体的信息向你提供。双方一直保持着沟通。

彭博社记者：彭博社和《华尔街日报》报道，美国官员经深思熟虑，最终决定不禁止美国投资阿里巴巴集团和腾讯控股有限公司。请问外交部对此有何评论？

赵立坚：中方在有关问题上的立场是一贯的、明确的。中国政府一贯鼓励中国企业按照市场原则和国际规则、依法依规开展对外经济合作。我们反对的是将经贸问题政治化，滥用国家力量、泛化国家安全概念，无端打压外国企业。美方应该切实尊重市场经济和公平竞争原则，遵守国际经贸规则，为包括中国企业在内的各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。

(责编：刘洁妍、吴成良)