原标题：英国政府警告称经济可能进一步恶化

新华社北京1月14日电 《经济参考报》13日发表王婧撰写的报道《英国政府警告称经济可能进一步恶化》。文章摘要如下：

英国财政大臣苏纳克11日表示，受新冠疫情严重冲击的英国经济触底反弹之前还可能进一步恶化。苏纳克警告称，今年可能会有超过25万家小企业面临破产。

苏纳克在英国议会发言时表示，英国经济目前正经历史无前例的冲击，与疫情发生之前相比已经萎缩6.1%。苏纳克表示，尽管政府提供了大力支持，自去年2月以来，英国仍然有80万人失去工作。目前，英国政府已经推出了总额为2800亿英镑的经济刺激措施，反对党工党仍呼吁政府出台更多支持措施。

此前，由于美元走强，英镑兑美元汇率承压走低，一度跌破1.35关口。上个月底，英欧达成英国“脱欧”后贸易协议为英镑走势提供短暂支撑，但这很快就被疫情进一步冲击经济的担忧情绪所抵消。

分析认为，由于投资者预期美国会推出更多刺激措施，推动美元走强，英镑承受下行压力。同时，由于英国经济可能进一步恶化，英国央行采取负利率措施帮助提振经济的可能性正在增加，这也可能令英镑汇率进一步承压。

英国央行官员西尔瓦纳·坦雷罗日前表示，将利率降至零以下对于经济增长的促进将大于对资产购买的推动，但目前是否为采取这一措施的合适时机尚不确定。

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