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斯里兰卡新冠病例超5万 报告变异病毒

2021年01月14日18:53 | 来源：新华网
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原标题：斯里兰卡新冠病例超5万 报告变异病毒

　　新华社科伦坡1月14日电（记者唐璐）斯里兰卡卫生部14日公布的数据显示，该国累计新冠确诊病例已超过5万例。斯卫生部官员还在13日表示，发现一名抵达科伦坡的英国公民感染变异新冠病毒。

　　斯卫生部数据显示，截至14日10时，在过去24小时该国新增新冠确诊病例692例，累计确诊50229例，累计死亡247例。

　　斯里兰卡在2020年3月报告首例本土新冠病例后，疫情曾一直较为稳定。但去年10月初首都科伦坡郊外一家服装厂发生聚集感染事件，继而导致科伦坡及周边地区发生多个相关感染事件。据斯卫生部统计，来自服装厂、鱼市和监狱这3个主要新冠感染集群的病例已累计超过4.6万例。

　　斯里兰卡卫生部首席流行病学家萨马拉维拉13日对当地媒体说，该国在检测一名最近抵达科伦坡的英国公民时发现其感染变异新冠病毒，这是斯里兰卡报告的首个变异新冠病毒感染病例。萨马拉维拉说，斯里兰卡正努力防止变异新冠病毒传播。

　　当地媒体日前援引负责基础医疗卫生服务、流行病与新冠防控的国务部长费尔南多普莱的话说，预计斯里兰卡将于2月收到新冠疫苗，民众可在2月中旬或2月底开始接种疫苗。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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