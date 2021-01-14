新华社华盛顿1月13日电 国际观察：特朗普被控“煽动叛乱” 弹劾“双刃剑”激化党争

新华社记者 孙丁 徐剑梅 邓仙来

美国国会众议院13日表决通过针对总统特朗普的弹劾条款，指控他“煽动叛乱”，这距离他卸任仅剩一周。特朗普成为美国历史上首位两度遭到弹劾的总统。

美国舆论认为，再度遭弹劾重创特朗普的形象和影响力，但弹劾也是一把“双刃剑”，将进一步激化民主、共和两党之间的矛盾，进一步加剧美国社会的撕裂。

再弹劾 创历史

国会众议院13日下午以232票赞成、197票反对的表决结果通过弹劾条款，众议院全体民主党人以及10名共和党人投了赞成票。弹劾条款指控特朗普“煽动叛乱”“干扰权力和平过渡”“严重危及美国及其政府机构的安全”等。

6日发生的国会骚乱事件造成5人死亡、数十人受伤，被舆论称为美国历史上“最黑暗的日子之一”。此后，众议院民主党人于11日正式提交弹劾条款草案。

众议院议长、民主党人佩洛西在签署弹劾条款时说，任何人都不能凌驾于法律之上，包括美国总统。反对弹劾的众议院少数党领袖、共和党人麦卡锡则表示，特朗普对国会暴力事件负有责任，但仓促弹劾是个错误，将制造更多撕裂。特朗普随后发表视频讲话，谴责国会暴力事件，但没有提及自己再遭弹劾一事。

这是特朗普任内第二次遭众议院弹劾。这一次，弹劾条款从被提出到众议院表决通过仅用时两天，大幅刷新过往纪录。美国媒体认为，这体现出民主党人对特朗普指控的严重性，而众议院投票结果则再次凸显党派对立的尖锐性。

如何审 存疑问

根据美国宪法，接下来，特朗普弹劾案将由参议院负责审理，其未来走向存在三大疑问。

一是时间问题。目前距离特朗普1月20日卸任、当选总统拜登宣誓就职仅剩一周，众议院民主党领导层有人提出推迟将弹劾条款送交参议院，以避免可能耗时耗力的审理进程影响参议院批准拜登提名的内阁成员人选以及审议新一轮新冠疫情纾困法案等。参议院多数党领袖、共和党人麦康奈尔13日表示，在权力交接前如此短的时间里无法完成“公平严肃的审理”，参议院也不会为审理弹劾案而提前复会。这意味着，参议院要在拜登上台后才会审理弹劾案。

二是票数问题。根据美国宪法，给被弹劾人定罪需要100名参议员中至少三分之二的人支持。代表佐治亚州的两名新当选民主党籍参议员就职后，民主党和共和党在参议院将各掌握50个席位。也就是说，在民主党保持团结的情况下，还需要至少17名共和党籍参议员倒戈，才能给特朗普定罪。美国历史上，还从未有总统弹劾案在参议院获得通过。麦康奈尔在一封致参议院共和党人的信中说，他打算在弹劾案审理时听取双方辩论，目前尚未就自己如何投票做出最终决定。美国媒体认为，麦康奈尔如何投票将是一个重要风向标。

三是定罪问题。特朗普若在卸任前被定罪，那么将直接被免职；若卸任后被定罪，据美国法律人士说，特朗普也将失去卸任总统可以享受的一些权利。此外，美国有线电视新闻网法律分析师埃利·霍尼格说，若特朗普被定罪，参议院还可能会再进行表决，以禁止他未来担任公职。这意味着，特朗普将无法再度竞选总统，这对未来4年共和党党内竞争以及两党之间的斗争都将产生实质性影响。

美国布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特在接受新华社记者采访时说，两度遭弹劾，特朗普已经“创造历史”，而参议院表决将决定他的政治生涯是否走到尽头。

乱象多 裂痕深

为保障总统就职典礼前后的安全，美国首都华盛顿警方13日宣布，部署到华盛顿的国民警卫队员将超过2万人。

美国总统权力交接同弹劾案交织在一起，加上此前国会遭暴力冲击，政治乱象之剧烈前所未见。美国圣安塞尔姆学院政治学专家克里斯托弗·加尔迪耶里说，出现这样的局面令人感到痛心和沮丧。

过去4年，美国党派恶斗成为政坛“主旋律”，社会撕裂也愈演愈烈。2020年美国大选结束后，特朗普一直宣称选举“遭民主党人窃取”，反复呼吁支持者抵制选举结果。国会暴力事件发生前，特朗普还在白宫外举行集会，鼓励支持者去国会示威。

不过，特朗普在共和党以及保守派选民中的影响力仍不可小觑。从众议院对弹劾条款的表决看，共和党人仍整体保持团结。辩论中，共和党人抨击民主党人玩弄政治，企图抹除特朗普的“政治遗产”。美国哥伦比亚广播公司一项最新民调显示，85%的共和党受访者反对弹劾特朗普，认为这会在美国制造更多裂痕。

美国长期深陷党争，贫富分化严重，种族矛盾深重。分析人士指出，弹劾特朗普无法从根本上化解这些问题，反而可能进一步激怒其支持者，导致矛盾升级。（参与记者：兴越）

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