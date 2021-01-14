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美媒：美国涉华投资禁令让美国金融界无所适从

2021年01月14日17:21 | 来源：新华网
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原标题：美媒：美国涉华投资禁令让美国金融界无所适从

　　新华社纽约1月13日电 针对美国总统特朗普去年末签署行政令，禁止美投资者投资由中国军方所有或控制的公司一事，彭博社13日报道说，这一于今年1月11日生效的行政令让美国金融界无所适从，行政令内容不清可能产生比预期更广泛的市场影响。

　　报道说，对美国大证券公司来说，不清楚这一行政令究竟是禁止其为全球所有客户投资上述中国公司提供融资，还是仅限于美国客户。一些公司认为，必须在全球范围内遵守禁令；而另一些公司认为，仍可为非美国客户服务。此外，不少金融中介机构也不清楚是否继续处理相关交易。

　　报道认为，这一行政令可能会限制很多非美国投资者，增加其股票、债券、金融衍生产品等的售卖压力并减少流动性。

　　针对上述行政令，中国外交部发言人汪文斌说，美国政府出于政治动机，恶意污蔑抹黑中国军民融合发展政策，滥用国家力量，无理打压中方企业，严重违背市场竞争原则和国际经贸规则，严重干扰中美之间正常经贸和投资合作。此举不仅严重损害中国企业的合法权益，也将损害包括美国在内各国投资者的利益。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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