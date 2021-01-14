新华社温得和克1月14日电 通讯：让中医在纳米比亚落地生根的中国医生

新华社记者吴长伟

尽管中医被正式纳入纳米比亚医保体系已经有10个月时间，但王鹏一谈起此事依然非常激动：“纳入医保不仅意味着中医得到当地同行的认可，而且也为当地患者就医带来了便利。”

王鹏曾经是浙江中医药大学针灸推拿专业的硕士研究生，2007年毕业后留校任教，并在附属医院从事临床工作。2014年至2016年，王鹏参加第十批援纳医疗队在纳米比亚首都温得和克的卡图图拉医院工作。2017年他回到纳米比亚，并创办了自己的中医诊所。

为了让中医学更好地惠及纳米比亚人民，2017年8月，王鹏拿到行医执照后，便开始申请中医进入纳米比亚医保，完成各种复杂手续，接受多种学科医学专家的评审。2020年3月6日，王鹏收到纳米比亚医疗保险联合会的通知，中医正式进入纳米比亚医保体系，各家商业保险公司可以据此进行医保报销。

纳米比亚卫生部执行主任南共贝说，中医进入医保体系是纳米比亚医疗领域的可喜举措。他说，“我了解到很多病人表示中医疗效非常好，接受中医让很多人获益，因此我们很高兴通过纳米比亚与中国的合作，来为我们的人民提供中医服务。”

为中医在纳米比亚落地生根贡献力量的不仅是王鹏一人。中国从1996年开始向纳米比亚派出医疗队，每批4人，包括两名中医师和两名护士。经过20多年的耕耘，当地人对中医的态度发生彻底变化，从一开始的一无所知变成现在的普遍接受。王鹏说，中医在纳米比亚的发展，与国家的大力支持、当地华侨华人的信任、一批批援纳医疗队的无私奉献和在纳中医前辈们的坚持和努力是分不开的。

参加过三届援纳医疗队的医生褚海林说：“通过这6年在这里的工作实践，我发现广大纳米比亚民众对中医越来越了解和接受。援非医疗工作是民间外交的一部分，我们为能参与这项工作感到自豪。”

新冠疫情在纳米比亚暴发以来，中国医疗队员也和医院其他工作人员一样，一直坚守在岗位上。

第13批援纳医疗队队长房连强说，医疗队员与卡图图拉医院的医务人员并肩作战、携手战疫，共同守护人们的健康，充分发挥医疗队防疫先锋的作用，这是医务人员的职责所在。

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