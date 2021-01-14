人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

美联储“褐皮书”显示美国就业市场复苏放缓

2021年01月14日17:20 | 来源：新华网
小字号
原标题：美联储“褐皮书”显示美国就业市场复苏放缓

　　新华社华盛顿1月13日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会13日发布的全国经济形势调查报告显示，多数辖区经济实现温和增长，但就业市场复苏放缓。

　　这份报告根据美联储下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，与去年12月发布上一份“褐皮书”时相比，多数辖区经济实现温和增长。

　　行业方面，主要由于新冠疫情加剧导致出台更严格的封锁措施，包括费城在内的部分辖区零售业下滑，休闲和酒店业需求下降。多数辖区表示，去年假日购物季，消费者从实体店转到网上购物的趋势更加明显。同时，能源行业出现自疫情暴发以来首次扩张。绝大多数辖区制造业活动持续复苏，但来自供应链的挑战日益增加。

　　就业市场方面，多数辖区就业实现增长但增长缓慢。与去年12月相比，更多辖区就业水平出现下滑。不过，包括建筑、运输在内的某些行业用工需求旺盛，面临招工难问题。

　　此外，物价整体小幅上扬，但生产投入价格增幅持续高于商品和服务价格增幅，显示企业转嫁生产成本至消费者的能力受到限制。能源价格有所上升，但仍低于疫情前水平。同时，受低库存和建筑成本上升推动，房价继续攀升。

　　美联储每年发布8次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底。该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。下一次美联储货币政策例会将于1月26日至27日举行。

(责编：刘洁妍、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved