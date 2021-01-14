原标题：美联储“褐皮书”显示美国就业市场复苏放缓

新华社华盛顿1月13日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会13日发布的全国经济形势调查报告显示，多数辖区经济实现温和增长，但就业市场复苏放缓。

这份报告根据美联储下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，与去年12月发布上一份“褐皮书”时相比，多数辖区经济实现温和增长。

行业方面，主要由于新冠疫情加剧导致出台更严格的封锁措施，包括费城在内的部分辖区零售业下滑，休闲和酒店业需求下降。多数辖区表示，去年假日购物季，消费者从实体店转到网上购物的趋势更加明显。同时，能源行业出现自疫情暴发以来首次扩张。绝大多数辖区制造业活动持续复苏，但来自供应链的挑战日益增加。

就业市场方面，多数辖区就业实现增长但增长缓慢。与去年12月相比，更多辖区就业水平出现下滑。不过，包括建筑、运输在内的某些行业用工需求旺盛，面临招工难问题。

此外，物价整体小幅上扬，但生产投入价格增幅持续高于商品和服务价格增幅，显示企业转嫁生产成本至消费者的能力受到限制。能源价格有所上升，但仍低于疫情前水平。同时，受低库存和建筑成本上升推动，房价继续攀升。

美联储每年发布8次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底。该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。下一次美联储货币政策例会将于1月26日至27日举行。

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