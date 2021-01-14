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中国赴黎维和部队与联黎部队分享防疫措施

2021年01月14日16:11 | 来源：新华网
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新华社贝鲁特1月13日电（刘雄马）近期，黎巴嫩新冠疫情日益严峻，中国第19批赴黎维和部队坚持实行科学有效的防控措施，目前无一确诊病例。应联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）邀请，中方13日通过视频会议与所有出兵国分享了疫情防控经验和措施。

13日下午，中国赴黎维和部队建筑工兵分队通过视频会议向所有出兵国一级医院的院长及医生分享了中方疫情防控经验和措施。这次宣讲结合维和分队的工作、训练及生活实际，区分营区内管理、营区外管理、外出人员管理和访客管理等四个部分进行，包括分级分区防控、日常消杀灭、官兵体温实时监测和外出人员及车辆消毒等30余项防疫措施规定。

除建筑工兵分队，中国赴黎维和部队还包括多功能工兵分队和医疗分队。迄今为止，三支分队均没有确诊和疑似病例。有效的疫情防控措施确保了维和分队的安全稳定与常态执行任务的能力。目前，建筑工兵分队已高标准完成“蓝线”巡逻路修缮、友军营区防卫工程维护等16项年度工程任务和13项非年度工程任务。

新年过后，黎巴嫩每日新增病例连创新高。联黎部队黎巴嫩任务区疫情形势非常严峻，驻地市镇及联黎部队确诊人数近期均有快速增长。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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