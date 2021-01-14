新华社柏林1月13日电（记者张毅荣）德国联邦教研部13日发表公报说，该部门将投资约7亿欧元支持三个氢能重点研究项目，以期解决德国发展氢能经济过程中的技术障碍，落实国家氢能源战略。这也是该部门在德国能源转型领域迄今投入最大的资助计划。

这三个项目名为“H2Giga”“H2Mare”和“TransHyDE”，分别探索解决水电解器批量生产、海上风能制氢和氢气安全运输问题。这些项目经教研部去年主办的一次创意大赛选出，预计未来4年将有超过200个来自科技界和经济界的合作伙伴参与其中。

教研部部长安雅·卡利切克在公报中表示，这些重点项目表明德国正持续发展氢能经济，通过可再生能源生产的绿色氢能对德国来说是个“世纪机遇”，是德国保持气候友好和经济长期增长的“关键原材料”。

德国联邦外贸与投资署能源与环境技术部门专家海科·施陶比茨告诉新华社记者，氢能经济进一步发展的关键，是降低大量生产和运输氢能的成本，而这正是此次公布项目的研究重点，预计这些项目将为德国未来氢能发展创造理想条件。

德国政府2020年6月通过国家氢能源战略。该战略提出，绿色氢能具有可持续性，应支持扩大绿色氢能市场。

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