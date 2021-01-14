人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

德国投入7亿欧元开展氢能重点研究项目

2021年01月14日16:05 | 来源：新华网
小字号

新华社柏林1月13日电（记者张毅荣）德国联邦教研部13日发表公报说，该部门将投资约7亿欧元支持三个氢能重点研究项目，以期解决德国发展氢能经济过程中的技术障碍，落实国家氢能源战略。这也是该部门在德国能源转型领域迄今投入最大的资助计划。

这三个项目名为“H2Giga”“H2Mare”和“TransHyDE”，分别探索解决水电解器批量生产、海上风能制氢和氢气安全运输问题。这些项目经教研部去年主办的一次创意大赛选出，预计未来4年将有超过200个来自科技界和经济界的合作伙伴参与其中。

教研部部长安雅·卡利切克在公报中表示，这些重点项目表明德国正持续发展氢能经济，通过可再生能源生产的绿色氢能对德国来说是个“世纪机遇”，是德国保持气候友好和经济长期增长的“关键原材料”。

德国联邦外贸与投资署能源与环境技术部门专家海科·施陶比茨告诉新华社记者，氢能经济进一步发展的关键，是降低大量生产和运输氢能的成本，而这正是此次公布项目的研究重点，预计这些项目将为德国未来氢能发展创造理想条件。

德国政府2020年6月通过国家氢能源战略。该战略提出，绿色氢能具有可持续性，应支持扩大绿色氢能市场。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved