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塔吉克斯坦2020年通胀率达到9.4%

2021年01月14日14:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网努尔苏丹1月14日电 （记者周翰博）塔吉克斯坦阿维斯塔通讯社14日报道，根据塔总统直属统计局日前发布的数据，该国2020年消费品领域的通货膨胀率达到9.4%。以植物油、白糖、荞麦为代表的食品价格涨幅明显。

报道援引塔吉克斯坦总统直属统计局公布的数据指出，过去一年，塔国内食品价格平均上涨13%，非食品类商品价格上涨5.8%，各类有偿服务的价格涨幅约为4%。价格显著上涨的商品包括：植物油（涨价42.2%）、白糖（涨价40.7%）、棉籽油（涨价50.7%）、荞麦仁（涨价38.7%）、通心粉制成品（涨价30%）等。此外，谷物制品、土豆、黄油、一级小麦粉等商品的价格涨幅均超过10%。

据报道，塔国内食品价格快速上涨始于2020年9月。部分进口商认为，国内商品价格上涨与本国货币索莫尼对美元贬值有关。

据悉，塔央行2020年曾两度调整索莫尼对美元的官方汇率。根据该机构的统计数据，2020年1月1美元可兑换9.69索莫尼。经过2次汇率调整后，目前1美元可兑换11.30索莫尼。

(责编：于洋、常红)

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