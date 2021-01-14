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王毅同印尼外长蕾特诺举行会谈

2021年01月14日13:23 | 来源：新华社
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　　新华社雅加达1月14日电（记者余谦梁、郑世波）当地时间1月13日，国务委员兼外长王毅在雅加达同印尼外长蕾特诺举行会谈。

　　王毅首先就近日印尼民航客机失事表示哀悼和慰问。王毅表示，去年是中国和印尼建交70周年，两国元首就共同抗击疫情、深化双方合作达成重要共识，为两国关系发展提供了战略引领。中印尼关系经受住疫情考验，展现新气象、打开新局面。中方愿同印尼加强战略沟通和各层级交往，在后疫情时期深化各领域合作，为地区和世界的和平、稳定与发展注入正能量。

　　王毅说，疫苗合作已成为两国关系新亮点，展现了两国人民之间的兄弟情谊。双方要深化“一带一路”倡议和“全球海洋支点”对接，建设好雅万高铁等标志性项目，积极推进“区域综合经济走廊”建设，助力印尼工业化进程。中方愿进口更多符合市场需要的印尼优质产品，使印尼进一步分享中国发展机遇。两国作为新兴经济体代表，要抓住第四次工业革命浪潮，加强5G、人工智能、大数据、云计算等领域合作，促进发展中国家经济可持续增长。

　　王毅说，中方愿同印尼增进信任，加强合作，妥善管控局势，共同维护南海和平稳定，使南海真正成为和平之海、友好之海、合作之海。中方愿同东盟国家积极推进“南海行为准则”磋商，对外发出双方有智慧、有能力解决本地区问题的明确信号。

　　王毅说，今年是中国－东盟建立对话关系30周年。中方愿同东盟各国以此为契机，提升中国－东盟关系定位，打造双方蓝色经济伙伴关系，尽快批准《区域全面经济伙伴关系协定》，探讨建立更紧密的双边全面经济伙伴关系，推动双方合作进一步提质升级。印尼去年担任联合国安理会非常任理事国期间，双方开展了富有成效的协作。中方支持印尼明年担任二十国集团主席国，愿同印尼加强沟通配合，促进全球治理，推动全球化朝着普惠、开放、共赢方向发展，体现发展中大国的责任担当。

　　蕾特诺表示，印尼愿在过去70年来两国关系发展基础上，同中方进一步深化全面战略伙伴关系。建议双方就此启动行动计划磋商并争取早日达成一致。印尼感谢中方为印尼抗击疫情提供的支持帮助，希同中方继续推进疫苗和传统医药生产合作，提升本国卫生体系和产业能力。印尼希同中方建立贸易工作组，增加农产品对华出口，希中国企业扩大对印尼投资。印尼愿加强“全球海洋支点”和“一带一路”倡议对接，深化双方在航行安全、环境保护、海上搜救等领域交流合作。感谢中方在印尼担任安理会非常任理事国期间给予的大力支持，希双方在反恐、维护妇女权利、和平与安全、全球数据安全等方面加强合作。印尼希南海保持和平稳定，成为和平之海、稳定之海。

　　双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换意见。会谈结束后，双方共同见证签署两国合作文件。

(责编：郝江震、牛镛)

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