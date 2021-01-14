人民网布鲁塞尔1月14日电 （记者郑彬）日前，中国驻欧盟使团团长张明大使在媒体发表署名文章《一份高水平的投资协定将为中欧合作带来更有力制度保障》称，在经历了35轮马拉松式谈判后，中欧双方达成了一份足够好的投资协定，将为中欧合作注入新的动力。

文章说，在市场准入领域，协定对标国际高水平经贸规则，采取了准入前国民待遇加负面清单模式。中方首次在包括服务业和非服务业在内的所有行业以负面清单形式作出承诺。欧方也对中方承诺其较高的市场准入水平。

文章介绍说，协定制定了平衡、全面的公平竞争规则，涉及国企、补贴透明度、技术转让、标准制定等多项重要议题，所有规则都双向适用，将有助于营造更高水平、更可预期的营商环境，让企业可以安下心来长期兴业投资。

同时，协定对与投资有关的环境、劳工问题作出专门规定，体现了新的发展理念，展现了双方遵守相关国际承诺的态度与决心。协定将促进有利于实现可持续发展目标的投资，处理好吸引投资与保护环境和劳动者权益的关系。双方还坚定承诺落实《巴黎协定》，共同应对气候变化。

协定着眼于为中欧投资合作提供更有力的制度保障，将有力改变中欧投资流量及存量与中欧庞大贸易规模不相称的局面，推动中欧资本和创新要素实现更为致密的整合，推进彼此发展战略对接。

张明大使表示，协定的达成也从一个侧面印证了中欧全面战略伙伴关系的成熟、独立和韧性。近年来国际政治经济关系发生深刻复杂变化，2020年尤其是一个极其艰难的年份。但中欧在疫情中逆势前行，相继签署地理标志协定、如期完成投资协定谈判，再次证明中欧合作远大于竞争，共识远多于分歧。协定也再次释放了中欧共同维护多边主义、捍卫以规则为基础的开放型世界经济的积极信号，必将增强国际社会对经济全球化和自由贸易的信心。

张明大使提出，2021年是全球经济疫后复苏的关键节点。中国14亿人口的庞大市场将迎来新一轮开放发展、提质升级的崭新机遇，欧盟经济复苏计划蓄势待发，绿色、数字新政齐头并进，这为中欧进一步深化各领域合作提供了很大空间。我们要只争朝夕，积极稳妥推动协定完成后续工作，让中欧工商界和广大民众早日从中受益。

张明大使最后表示，中欧发展阶段不同、国情各异，但只要我们坚持平等协商、尊重包容，就可以找到妥善应对分歧挑战的办法。只要我们坚持全面战略伙伴定位，聚焦合作正能量，中欧在携手应对全球性挑战、维护多边主义方面就一定能干成很多事情。我愿和大家一道为之努力，不断释放中欧合作的红利。

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