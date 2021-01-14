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新一年，留学之风吹向哪儿

本报记者  赵晓霞
2021年01月14日09:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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日前，启德教育发布《中国留学市场2020年盘点与2021年展望》，在综合多国官方数据和调研基础上指出：2020年疫情对于低龄留学的影响较为明显，对本硕留学的影响主要体现在时间安排方面，而2021年入学的学生留学申请竞争或将加剧。

2020，低龄留学降温

启德教育调研数据显示，2020年“安全因素”成为中国学生在选择留学目的地时最为关心的因素之一，仅次于“教育质量”。对安全问题的担忧也导致了低龄留学降温较为明显。

而对于本科和硕士阶段的留学而言，大部分的意向留学生并不打算放弃留学，而是推迟了留学计划。全球高等教育分析机构QS在2020年9月4日至21日调研了来自全球86个国家的312名已入学的国际学生，以及来自153个国家的2689名潜在国际学生。报告显示，69%的学生坦言，疫情影响了自己的留学计划。他们中有57%的人打算推迟到2021年入学，4%表示暂时不想出国留学。

《2020美国门户开放报告》数据显示，2019-2020年，共有372532名中国学生就读于美国，同比增长0.8%。

英国受中国学生青睐

值得关注的是，2020年，英国成为中国学生留学目的地的“首选”。相关专家表示，英国课程选择丰富、高等教育阶段学制短以及2021年夏季即将恢复的PSW工作签证，让英国留学的吸引力增加。此外，最近两年，越来越多的英国大学开始接受中国高考成绩直接申请本科大一。除了高考直申这个途径，英国本科升学还包括：通过A-Level或IB、AP成绩申请本科大一；通过本科预科课程衔接本科大一；通过国际大一文凭课程衔接本科大二。

据英国大学招生服务中心（UCAS）发布的《2020年英国本科申请数据》显示，截至2020年6月30日，英国本科总申请人数超过65万，创四年来新高。其中，申请英国大学本科的中国内地学生，较2019年同期增长23%，达2.4万人。

留学申请竞争或将加剧

调研数据显示，受疫情对留学申请的影响，2020年秋季入学的学生选择推迟到2021年春季或者2021年秋季入学，这势必会占用2021年学校招收新学生的名额，2021年入学的学生留学申请竞争或将加剧。

此外，国外高校的录取方式和录取标准也在不断调整，2020年，英国、澳大利亚的一些高校不再采用滚动录取先到先得的方式，而是根据学生背景和成绩综合评估后择优录取。大多数美国大学不再强制要求提交标化成绩，申请人的科研能力与实习经历等软实力更显重要。

与此同时，为了提升申请成功率，一部分原本单申请美国或澳大利亚的学生选择联申英国、加拿大等其它国家与地区。2020年启德留学客户服务数据显示，66.1%申请美国高校理工科的学生联申了其它国家及地区，其中联申英国的占比最高；64.96%申请澳大利亚高校理工科的学生联申了其它国家与地区，其中联申英国占比最高，其次是中国香港，这也加剧了英国、中国香港等地的名校申请竞争。

就此，相关专家建议，要早规划，早申请，尽早获得申请结果。如部分院校申请失败，可以尽早调整申请策略。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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