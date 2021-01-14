本报记者 赵晓霞

据中国驻芝加哥总领事馆微信公号信息，美国当地时间1月9日下午，芝加哥地区发生连环枪击案，就读于芝加哥大学的一名中国留学生不幸遇难。中国驻芝加哥总领馆对该中国同学不幸遇害深感震惊和痛惜，向遇害者家属表示深切慰问。

总领馆表示，将继续同当地警方和芝加哥大学校方保持密切联系，为遇害中国学生家属提供必要领事协助。同时，总领馆提醒领区包括中国留学生在内的中国公民密切关注居住地疫情及治安状况，注意及时了解当地政府及媒体发布的预警信息，进一步提高风险意识，加强安全防范，尽量减少外出，确保自身安全。

令人沉痛的消息再度敲响留学安全警钟。

留学安全新挑战

教育部数据显示，2019年度我国出国留学人员总数为70.35万人，较上一年度增加4.14万人，增长6.25%。留学人员规模不断攀升的同时，各类侵害留学人员人身、财产安全，甚至生命安全的案例时有发生，留学安全一直是中国家长和学生关注的焦点话题。

原公安部国际刑警、国际安全教育专家王学军告诉记者，2020年新冠疫情席卷全球、国际形势复杂多变，留学安全更是面临新的、更严峻的挑战。

据王学军介绍，以此次枪击案的发生地芝加哥为例，据芝加哥警方统计数据，2020年芝加哥地区发生凶杀案件769起、枪击案件3261起，分别比2019年增加约55%和52%；2019年枪击案件受害者人数为2598人，2020年升至4033人。

“因疫情导致的失业问题、社会对立加剧等都增加了安全风险。此外，在某些国家，既有的种族歧视问题未见缓解，种族关系进一步恶化，导致种族冲突发生，这都是留学人员需要面对的新的安全挑战。”王学军说，“与此同时，原先存在的心理安全问题会有更大的隐患，涉财案件也会有所上升。”

在多重安全风险背景下，王学军建议“疫情期间，尽量做到非必要，不出门”。但他同时强调，要冷静看待安全问题。“有的同学为出国留学做了很多年的准备，可以根据个人的具体情况做出审慎选择，比如可以改变留学国别，选择相对安全的留学目的学校。”

树立专业安全意识

留学安全虽然是居高不下的热门话题，但从关注讨论到应对有度还有一定距离。在王学军看来，国内环境相对来说比较安全，多数学生又在家长的呵护下，从而导致学生的安全意识不强。“系统的留学安全知识是留学生迈出国门前宝贵的无形资产，国外的安全问题的表现方式和处理方式都与国内不同，相同的是学生需要面对这些始终存在的安全隐患。”

关于留学安全问题，王学军的观点是出不出国，安全都是头等大事，只不过，学生只身赴异国他乡求学，会带来相比国内更大的挑战，“求人不如求己，安全要靠自己”。首当其冲，就是要树立专业的安全意识，这其中有一个重要的公式————要在安全的时间、地点，分清安全的人，做安全的事。

具体而言，在时间方面，大家都知道夜间比白天危险，但凌晨更危险，因此，要避开危险的时间段；在地点方面，留学生可以查询哪些地区的犯罪率高，哪些地区的犯罪率相对低一些，租房、日常活动就需要避开犯罪率高的地区；在人物方面，根据熟人作案在犯罪案件中占比较大的事实，依据时间、地点、事件3个因素去考量这个熟人有没有问题，感觉有问题要提高警惕性，也要注意不做炫富的人，以免引起不法之人的关注和施害；在事件方面，在预防和应对侵害事件时要采取正确的做法。

“做到上述安全四要素，就基本可以规避风险。”王学军说。

入乡随俗远离风险

梳理近年来的留学安全事件，可以发现，有一些事件和中国学子对国内和国外环境、文化等差异的不了解相关。

“就国内和国外的差异来说，包括世界观、人生观、价值观差异，法律差异（立法原则、执法程序、执法标准等），宗教信仰差异，社交文化差异，隐私观念差异等。”王学军总结说。

他举例说，比如在国内将衣服晾在户外是很平常的事，但在欧美国家，在户外晾衣服可能招致罚款，也可能导致安全隐患，这和欧美国家的隐私观念、生活习惯有关；再比如，不同的手势在不同的国家代表的含义并不相同，OK手势在巴西和德国，意思和竖中指差不多，在法国等于说对方是废物。剪刀手虽然是拍照必备，但在希腊，一种说法是由于过去人们常用两根手指向罪犯扔东西，所以这个手势被认为带有侮辱意味；此外，常有诈骗分子冒充当地政府工作人员进行涉财诈骗的案例见诸媒体，这就需要中国学子事先了解留学所在国的一些相关法律和执法流程，以便理性甄别，不会轻易上当。

值得关注的是，在国外参加社交活动、和朋友聚会、出入酒吧、加入社团等要极其小心，要提前做好功课，做到心中有数。

因此，中国留学生在抵达留学目的国之前需先了解留学国家的民情、社情、法律制度、风俗习惯，做到入乡随俗、融入社会，从而规避风险、远离风险。

多方合力护航留学安全

提到留学安全，学子自身的安全意识至关重要。

由万铎科技发布的《2018年中国赴美留学生安全报告》显示，35%的受访留学生认为自身安全意识薄弱，仅有20%的受访对象表示知道如何应对校园枪击、恐怖袭击这类突发事件。近80%的受访对象表示不知道或不确定如何应对在海外遭遇抢劫或绑架的情况。这从侧面反映出海外学子的安全意识和应对突发事件的能力都亟待提高。

“实现留学安全，需要多方合力。”王学军不仅是护航留学安全的实践者——创办“时分安全”，从行前培训到国外指导服务整个留学过程，开办讲座呼吁重视留学安全，而且是多方合力实现平安留学的见证者。

从2009年起，教育部留学服务中心开始实施针对留学人员的出国行前培训公益服务，从人身安全、身心健康、国别知识等方面进行培训，如今已成为一道保障留学安全的重要防线。

王学军呼吁，可在中学阶段开展形式多样的安全教育，最好是学生、教师和家长共同参与，以树立学生的安全意识，提升学生的安全能力，为学生营造安全文化氛围，进而锻造出学生的安全习惯。他还特别强调，在教学内容上要体系化，在教学方式上要兼顾趣味性，让学生在快乐中接受所学并深植心中，将安全的主动权掌握在自己手中。

(责编：艾雯、刘叶婷)