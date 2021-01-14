本报记者 贾平凡

进入2021年，欧洲大陆的疫情发展仍然非常凶猛。传染力更强的变异新冠病毒在欧洲多国如野火般蔓延，给欧洲的疫情防控增添新挑战。不少欧洲国家又重新启动了最为严厉的封禁措施。在新的一年，疫苗大规模接种将是欧洲防控疫情的有利因素之一。但疫苗接种乱象也让欧洲抗疫形势并不乐观。

据英国《卫报》报道，世卫组织警告称，新冠病毒正在欧洲大陆迅速蔓延，一种新毒株的到来造成了“令人警惕的局面”。世卫组织欧洲区域主任汉斯·克鲁格表示，尽管疫苗的到来提供了对抗病毒的“新工具”，但该地区53个国家中几乎有一半都报告，其7天新增发病率达到了每10万人150例，而1/4的国家在过去一周中单日新增病例激增超10%。

中国人民大学欧洲问题研究中心执行主任闫瑾认为，欧洲疫情防控难度加剧原因在于，第一，病毒毒株变异增加了疫情防控难度；第二，天气变冷，温度下降，有利于病毒存活和传播；第三，欧洲国家政府防控防疫措施不到位，落实难，做不到应收尽收，应检尽检；第四，欧洲民众防控防疫意识淡漠，部分民众对防疫措施存在抵触情绪，不戴口罩、随意出游、聚会聚餐者大有人在。

目前，英国的疫情形势最令人担忧。自今年元旦以来，英国每天的新增确诊人数都超过5万，成为欧洲大陆疫情形势最为严重的国家。自1月5日开始实施“三度封城”后，英国防疫效果令人担忧。据英国《镜报》1月9日报道，全英医疗系统目前正处于崩溃边缘。

闫瑾介绍，2020年12月，英国首先发现变异的新冠病毒毒株，疫情防控形势突然严峻。自2020年12月20日起，英国政府提升伦敦等部分地区的新冠疫情防控级别至最高级别四级，非必要用品零售商店及大多数营业场所全部停业，原先允许的节日家庭聚会也被禁止。

德国已将全国范围内的封锁延长至1月底。法国东部地区的宵禁时间，也从每天20点提前至18点。意大利等欧洲国家也采取了学校停课以及部分封禁的措施。

“圣诞节和新年加剧了这波疫情的扩散和传播。英国和欧洲各国政府都采取了更加严格的防控措施，限制经济活动。整个欧洲几乎再度接近全面停摆，而且这次社区隔离比2020年春季时更为严格。”闫瑾说。

当前，新冠疫苗正在欧洲各国推广。但这离欧洲战胜疫情还有不小的距离。

“疫苗上市，不意味着欧洲疫情能马上好转，加之毒株变异对疫苗有效性的影响还不明确。”闫瑾表示，疫苗有助于缓解欧洲疫情防控的紧张局面，但大范围接种疫苗尚需时日。有专家预测，要产生群体免疫效果，需要85%的人群接种疫苗。

在疫苗接种上，欧洲各国速度不同，且乱象丛生。据统计，目前英国已经接种130万人，德国30万人。而法国只有2.3万人接种，仅占总人口的万分之四。

“当前，欧洲的疫情治理难度加大，疫情蔓延时间增加。”闫瑾认为，原本预计欧洲2021年第一季度疫情好转甚至结束，经济开始恢复正常，现在看来不得不把这一预期推迟。欧洲国家一方面应该扩大疫苗接种范围，提高疫苗接种速度；另一方面还应该根据疫情防控需要，继续推行严格的防控措施。

(责编：艾雯、刘叶婷)