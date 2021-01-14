人民网联合国1月13日电 （记者李晓宏）世界卫生组织12日召集全球科学家举行在线会议，来自124个国家的1750多位专家一致表示，各国应加紧努力，加强对新冠病毒变异毒株的监测与研究。

世卫组织指出，在英国、南非和日本发现了新冠病毒的新变种，它们似乎更易传播，但没有证据表明它们更致命，也没有证据表明已获批投入紧急使用的疫苗不会对它们产生同样的效果。病毒变异是正常的，但是新冠病毒传播范围越广，它发生变异的机率就越大，意味着更多变异毒株将出现。

“我们的共同目标是在这场战‘疫’开始之前预先拥有一个全球机制，以快速识别和研究令人关切的变异病毒，了解它们对疾控工作的影响。”世卫组织研发蓝图项目负责人安娜·玛丽亚·河内·雷斯特雷波表示，将针对变异毒株的新研究融入全球研究与创新议程，对诊断、治疗和疫苗的潜在影响十分重要。

世界卫生组织新冠应对工作技术方面负责人玛丽亚·范·克尔科夫表示，到目前为止，多达35万个病毒序列已经得到了公开分享，但是大多数序列仅来自少数几个国家。扩大测序工作的地理覆盖范围对于让全世界的人获得病毒变异相关信息至关重要。基因测序对于识别和应对新出现的变异至关重要，在世界范围内增强测序能力是世界卫生组织的重点研究领域。

世卫组织强调，在加强对变异新冠病毒进行监控和提高实验室能力的同时，病毒和血清样本也应通过全球一致认可的机制进行共享，以便关键研究可以在变异发生时及时启动。

(责编：于洋、常红)