阔步行进在全面建设社会主义现代化国家新征程上的中国，必将不断汲取继续前进的磅礴力量，乘势而上铸就新的辉煌伟业，也必将不断为世界经济复苏和全球发展作出新的贡献

中国明确提出确保全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步，这也是向世界传递的提振信心的重要积极信号。习近平总书记在省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班开班式上发表的重要讲话，令世界看到中国乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的宏大愿景。国际社会普遍认为，随着中国深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局的扎实稳健行动一定能够行稳致远，中国同世界合作共赢的前景必将更加广阔。

当前，世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡。世界银行日前发布最新一期《全球经济展望》报告说，由于新冠肺炎疫情持续蔓延，2021年上半年世界经济仍将处于低迷状态，预计今年全球经济将增长4%。作为2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，推动经济持续恢复和高质量发展，能够为世界经济复苏发展注入重要动力。中共十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》举世关注，国际社会普遍从中读出中国保持战略定力、集中力量办好自己的事的决心和信心。中国经济高质量发展的经验、中国扩大高水平开放带给世界的机遇，皆为国际社会所高度关注和热切期待。法国共产党全国执行委员会委员莉迪娅·萨马巴克斯感叹，在国际形势不稳定性不确定性明显上升的背景下，中共十九届五中全会充分体现出中国共产党的远见卓识。墨西哥中国问题专家德拉罗萨坚信：“作为世界经济增长的重要引擎，中国将继续为世界经济复苏作出贡献。”

发展理念是否对头，从根本上决定着发展成效乃至成败。国际社会公认，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念的中国，发展质量更高了，可持续发展能力更强了。习近平总书记指出：“为人民谋幸福、为民族谋复兴，这既是我们党领导现代化建设的出发点和落脚点，也是新发展理念的‘根’和‘魂’。”在新冠肺炎疫情可能导致1亿人重新陷入极端贫困，国际社会担心经济复苏不平衡导致一些国家贫富差距进一步拉大的背景下，坚持什么样的发展观、如何实现经济稳定平衡复苏，这是世界共同关心的问题。中国坚持以人民为中心的发展思想，坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，致力于实现共同富裕，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，对世界经济包容、可持续发展具有重要的启示意义。

加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是“十四五”规划《建议》提出的一项关系中国发展全局的重大战略任务，也是国际社会高度关注的话题。构建新发展格局，必须构建高水平社会主义市场经济体制，实行高水平对外开放，推动改革和开放相互促进，体现的是实现高水平自立自强和高水平对外开放的辩证统一。中国与相关国家签署区域全面经济伙伴关系协定，与欧盟如期完成中欧投资协定谈判，明确表示积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定，积极推动高质量共建“一带一路”等，都是坚定不移实行高水平对外开放、促进国际合作和互利共赢的最新明证。

中国进入了一个新发展阶段。阔步行进在全面建设社会主义现代化国家新征程上的中国，必将不断汲取继续前进的磅礴力量，乘势而上铸就新的辉煌伟业，也必将不断为世界经济复苏和全球发展作出新的贡献。

《 人民日报 》（ 2021年01月14日 03 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)