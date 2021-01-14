新华社平壤1月13日电（国际观察）朝鲜劳动党八大释放多重信号

新华社记者江亚平 洪可润

据朝鲜中央通讯社13日报道，朝鲜劳动党第八次代表大会12日在平壤闭幕。这次为期8天的大会全面总结了朝鲜劳动党第七届中央委员会工作，提出了新五年计划发展目标以及一系列内政外交重要任务，被朝中社称为是“争取朝鲜式社会主义事业全面发展的具有分水岭意义的政治事件”。分析人士认为，此次会议释放出多方面重要信号。

重振经济自力更生

这次大会的一个重点是提出新的五年计划发展目标。此次会议上被推举为朝鲜劳动党总书记的金正恩在八大报告中指出，集中力量抓好经济发展的中心环节，搞活整个国民经济，奠定改善人民生活的牢固平台，是新的五年计划的总方向。

报告指出，新的五年计划的基本点依然是自力更生、自给自足，同时推动对外经济活动，以补充和增强自力更生基础上的经济发展。新五年计划要创造人民能够切身感受到的实质性变化和革新。

据朝中社报道，金正恩在会议开幕讲话中承认，朝鲜在“几乎所有领域”都未能达到2016至2020国家经济发展五年计划设定的目标。

复旦大学朝鲜韩国研究中心主任郑继永说，在新冠疫情持续蔓延和国际制裁难以解除的情况下，朝鲜试图通过调整现行经济政策来摆脱经济窘境。辽宁社会科学院朝鲜韩国研究中心首席专家吕超认为，朝鲜表明了即使面对美国封锁朝鲜经济也能继续发展的决心。

本次会议选举产生了朝鲜劳动党新一届中央领导机构，还重点讨论了关于健全新的党内纪监体系的议程。有分析认为，加强党纪可以加强团结，帮助国家克服困难。

对美示强以促谈判

改变朝美敌对状态从而实现国家外部环境的整体好转是朝鲜当前的首要课题。金正恩在本次会议上谈到对美关系时表示，建立全新朝美关系的关键是美国取消对朝敌视政策。但他也表示，美国无论由谁掌权都不会改变对朝政策的本质。

金正恩还谈到增强国家核战争遏制力和自卫国防力量斗争中所取得的成就，并指出，完成国家核力量建设是在强大社会主义国家建设征程中必须首先攻占的“战略性制高点”，为维护国家生存和自主发展要“马不停蹄地强力推进早已开启的核力量建设”。

郑继永认为，朝鲜希望展示自身军事实力，提升战略威慑作用，为后续可能的与美谈判增加更多筹码。吕超也认为，朝鲜重提发展核武器意在对美喊话，迫使美国新政府重回与朝接触政策。

但吕超也指出，如果朝鲜的核武规划真的付诸实施，将使朝鲜半岛和东北亚局势趋向紧张、复杂。他认为，相关各国应密切合作，特别是应当呼吁美国政府尽快拿出诚意来与朝鲜接触，就半岛无核化及和平稳定问题进行有实效的会谈。

对韩关系有硬有软

关于朝韩关系，金正恩在八大报告中阐述了朝鲜发展对韩关系的原则性立场，即一致中止对对方的敌对行为，认真对待并履行朝韩间签署的宣言。报告说，能否重新恢复和搞活朝韩关系完全取决于韩国的态度。根据韩国当局的态度，朝韩关系可能会在不久的将来回到和平与繁荣的新起点，这是朝鲜人民的愿望。

郑继永说，由于韩方始终未能提出令朝鲜满意的对朝政策，并且韩方在改善朝美关系上所能发挥的作用也一直受到诸多限制，因此朝鲜对此表达了失望。未来一段时间，不排除朝鲜继续对韩采取强硬手段的可能。

吕超认为，朝鲜在针对韩国发出强硬表态的同时也透露出愿意改善关系的和平信息。韩国文在寅政府对朝政策的推进情况以及美国对此的干预程度将影响朝鲜半岛局势的走向。

另外，金正恩在八大报告中对朝中关系的发展予以充分肯定，表示朝鲜劳动党对源远流长而特殊的朝中关系发展予以首要关注，按照新世纪要求发展同中国的友好关系，谱写以社会主义为核心的朝中友好关系的新篇章。

郑继永说，朝鲜着重强调了朝中传统友好关系，高度评价两党、两国和两国人民之间的友好关系。（参与记者：于荣）

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