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爱沙尼亚总理拉塔斯向总统递交辞呈

2021年01月14日09:02 | 来源：新华网
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1月13日，在爱沙尼亚首都塔林，爱沙尼亚总理拉塔斯（左）向总统卡柳莱德递交辞呈。新华社发（爱沙尼亚总统府供图）

新华社塔林1月13日电（记者郭春菊）爱沙尼亚总理拉塔斯13日向总统卡柳莱德递交辞呈。卡柳莱德表示，将提名爱沙尼亚改革党主席卡娅·卡拉斯为新总理人选。

卡柳莱德13日在总统府举行的新闻发布会上说，根据法律，爱沙尼亚国家元首自14日起应在14天内确定新总理人选。考虑到当前的新冠疫情和经济危机，她决定尽快做出决定，提名卡拉斯出任新总理并要求其负责组建新政府。

根据爱沙尼亚法律，新总理人选接到组阁任务后，应在14天内向议会提交组阁报告，获议会授权组成新政府。新政府就职前，现政府将继续履职，但应避免做出重大决定或增加政府预算开支的决定。

据爱沙尼亚公共广播公司报道，12日有消息说，国家信贷机构对塔林港口不动产开发项目贷款可能涉嫌腐败，爱有关部门正在进行调查。拉塔斯13日在社交媒体脸书上说，这一调查对所有相关各方都有影响，他认为自己辞职是可能查明事件真相的正确选择。

2016年11月，爱沙尼亚议会通过对时任总理罗伊瓦斯不信任案，爱沙尼亚中间党与社会民主党、祖国与共和国党联盟（2018年6月更名为祖国党）组成联合政府，拉塔斯任总理。2019年爱议会选举后，拉塔斯于当年4月成立由中间党、保守人民党和祖国党组成的联合政府。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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