人民网联合国1月13日电 （记者李晓宏）联合国欧洲经济委员会13日推出新统计指南，为加强各国“精准扶贫”提供数据。

据介绍，这份《贫穷计量：数据分类指南》由来自成员国和国际组织的30名统计专家组成的欧洲经委会工作队，以2017年《欧洲经委会贫穷计量指南》为基础编写的。

联合国可持续发展目标的第一项目标就是在全世界消除一切形式的贫困。然而，贫穷是一个复杂的概念。这不仅仅意味着缺钱，同时还表现为被社会边缘化和排斥、恶劣的生活条件以及获得社会、财政和环境资源及就业机会的不均衡。

社会中不同的群体以各种方式经历贫困。需要将数字细化分解成相关的数据组，以揭示到底是哪些人在以何种形式经历贫困或面临贫困风险。只有有了这种分类信息，决策者或捐助者才能“对症下药”，制定解决和减轻贫困的政策和方案，并在最需要的地方提供直接支持。

新指南旨在改进方法，帮助确定社会中处于不利地位或易受伤害的成员，他们往往经历着最严重的贫困，也往往最难被发现，并有可能在统计调查或其他数据来源中代表性不足。这一人群包括无证件移民、没有固定地址的人、生活在养老院、儿童收留中心和监狱等机构中的人以及被边缘化的少数民族群体等。

新指南建议的优先分类包括年龄、性别、残疾状况、移民状况和族裔等。该指南还解决了方法上的挑战，并有助于提高贫困衡量的质量和可比性，审查了诸如家庭内部资源共享状况、与残疾有关的医疗支出、住房财富、估算租金、实物社会转移支付等议题。该指南特别重视评估和改进调查方法，包括针对难以接触到的群体和居住在救助机构中的人口。

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