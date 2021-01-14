1月12日，河北省石家庄市全面启动第二轮全员核酸检测。新华社记者徐泽宇实地探访，将当地社区组织检测的报道上传到自己的海外社交媒体“脸谱”账号上，海外网友一下被“点燃了”。

记者在贴文中写道：“我正在报道石家庄第二次全员核酸检测，全市1000多万人将进行免费的核酸检测，公交车也变身‘核酸采样流动车’。我来到的这个社区有8000多名居民，计划一天内完成采样。”

一听说疫区的核酸检测免费，有的海外网友立刻“酸”了。

“看看人家是怎样爱护自己的人民的……在我们这，连咽拭子都要一大笔钱……”

这两位网友异口同声地表示：“我真希望我们这儿也能做到！”

还有网友开始“比惨”。一位肯尼亚网友的留言得到了40次点赞：“中国利用合适的技术，让这一切变得快速高效。我希望非洲能有一天也能达到这个水平。”

另一位网友则回复他说：“我来自欧洲，但我们这儿还不如非洲！”

一名叫“Mor Tar”的网友把这件事情上升到了制度层面：“这件事情再次证明，与帝国主义对手们相比，中国共产党具有巨大的优越性。”

“太酷了，中国在行动。这才是积极有为的政府。”

一位奥地利网友则从中看破了西方媒体给自己编织的信息牢笼：“我们欧洲自己的媒体都不怎么报道中国这种新闻，这太可耻了。我们可以从你们那里学到很多提升效率和加强规范的经验。”

还有熟悉套路的人给中国媒体热情支招：“多谢你的现场报道，这样就不会被西方媒体的偏见带跑了。”

有的海外网友觉得取到了“真经”：“谢谢你给我们国家在这么黑暗的时期指了一条明路。”

有旅居中国的海外网友在疫情暴发后回国了，但也没逃过“真香定律”：“在全球大流行暴发之前我还在中国，那时候感觉安全多了。我现在回到了自己的国家，但真希望自己当初没离开中国。”

更多的网友为石家庄打气加油：“很遗憾听说石家庄测出了400多例阳性（贴文播发时使用的是截至1月11日12时的数据），我希望中国能像上次一样控制住疫情。我在此送上最好的祝愿。”

听说记者是石家庄人，网友送上贴心安慰：“这对你来说一定是个百感交集的时刻，这是你的家乡、你的同胞、你的土地。多多保重！”

(责编：艾雯、刘叶婷)