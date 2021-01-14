新华社达累斯萨拉姆1月13日电（记者李斯博 高竹）坦桑尼亚莫罗戈罗省省长罗阿塔·萨纳雷13日表示，感谢中方分享农业发展经验，帮助坦桑尼亚提高农业生产率和产量。

萨纳雷当天在中坦合作“小技术大丰收”玉米增产项目在线交流会上说，中国农业大学在莫罗戈罗省开展玉米增产项目，通过培训当地农业技术推广人员进而向农户教授农业技术，帮助农民以更低的生产成本种植玉米，提高农业生产率和产量，增加农民收入，他对此表示感谢。

中国驻坦桑尼亚大使王克表示，在农业合作方面，坦桑尼亚是中国的好伙伴。希望中国农业大学与莫罗戈罗省的合作不断加强，让中国的农业技术惠及更多坦民众，从而进一步增加坦粮食产量，维护粮食安全。

中国农业大学副校长杜太生说，“小技术大丰收”是双方共同努力的成果。中坦合作玉米增产项目取得成功，农业技术推广人员在提高坦玉米种植技术上发挥了重要作用。参与项目的农户从玉米增产中受益，凸显中坦之间以人为本的合作。

据介绍，中坦合作玉米增产项目于2018年启动，通过能力建设培养当地农技团队，指导农户农业技术，将中国农业发展和精准扶贫的经验引入坦桑尼亚。

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