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土耳其卫生部长接种中国新冠疫苗

2021年01月14日08:51 | 来源：新华网
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新华社安卡拉1月13日电（记者郑思远 施洋）土耳其卫生部长科贾13日接种中国科兴公司研发的新冠疫苗，并向民众进行了现场电视直播。同时接种中国疫苗的还有土耳其应对新冠疫情科学委员会成员。

科贾当天在新闻发布会上表示，中国疫苗是安全的，土耳其全国医护工作者将从14日起开始接种中国疫苗。他说，土耳其政要接种疫苗将为民众树立榜样，人们一定要接种疫苗，以恢复正常生活。

土耳其药品和医疗设备局13日发布公告，批准紧急使用中国科兴公司研发的新冠疫苗。这是土耳其批准紧急使用的首款新冠疫苗。公告说，该授权是在进行科学数据分析和疫苗运抵土耳其后经过14天分析检测的基础上通过的。

土耳其从中国科兴公司订购的首批300万剂新冠疫苗于2020年12月30日运抵土耳其首都安卡拉。根据土耳其政府计划，第一阶段将有900万人接种疫苗，接种对象主要是医护人员等高危人群。

科贾此前曾表示，对土耳其自愿接种科兴新冠疫苗志愿者数据的初步分析显示，科兴新冠疫苗的有效性达91.25%。

土耳其卫生部网站13日发布的数据显示，该国过去24小时新增确诊病例9554例，累计确诊2355839例；新增死亡病例173例，累计死亡23325例；累计治愈病例2227927例。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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