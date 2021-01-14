美国国务院12日宣布，取消国务院所有高级官员本周出访行程，包括国务卿迈克·蓬佩奥原定13日开始的欧洲之行，理由是国务院最近几天要交接工作。

消息人士说，行程取消是因为欧洲盟友不愿意见他。

【忙于交接】

美国务院11日深夜宣布，蓬佩奥定于13日至14日访问比利时首都布鲁塞尔，将会晤北大西洋公约组织秘书长延斯·斯托尔滕贝格、比利时外交大臣索菲·维尔梅斯。美国务院说，这将是蓬佩奥卸任前最后一次出访。

不到18小时后，美国务院发言人摩根·奥尔塔格斯说，国务院正忙于同当选总统约瑟夫·拜登拟定的国务院班子成员交接，因而决定取消所有本周原定出访行程，“包括国务卿的欧洲之旅”。

美国国会大厦6日遭示威者暴力冲击，造成至少5人死亡。人们担心，20日总统就职典礼前，美国国内还会发生类似群体性暴力事件。

美国务院官员强调，蓬佩奥取消出访是为了工作交接，而不是出于对今后几天可能发生暴力事件的担忧。

奥尔塔格斯12日在一份声明中说：“我们致力于在8天内顺利有序地收尾交接工作。”

分管政治事务的副国务卿戴维·黑尔预计20日中午起担任代理国务卿，直至拜登提名的国务卿人选安东尼·布林肯获得参议院批准。

【遭遇冷脸】

路透社12日以多名不愿公开姓名的外交官为消息源报道，蓬佩奥取消欧洲之行，还有别的原因，那就是欧洲方面不愿意接待他。

美国务院原本计划的蓬佩奥“告别之旅”中，蓬佩奥访问布鲁塞尔并在卢森堡停留。一名外交官说，由于卢森堡官员不愿见蓬佩奥，卢森堡这一站被取消。

卢森堡外交大臣让·阿塞尔博恩7日接受本国媒体采访时言辞犀利，批评美国总统唐纳德·特朗普是“爱玩火的人”。

另一名外交官说，美国国会骚乱发生后，盟友们对特朗普的铁杆部下蓬佩奥访欧感到“尴尬”。这解释了为何美方原先公布的行程安排中没有在北约总部的公开活动，也没有与欧盟领导人的会见。

按照美国务院原先安排，蓬佩奥在布鲁塞尔期间，13日会晤比利时外交大臣维尔梅斯，之后与北约秘书长斯托尔滕贝格共进晚餐。

国会骚乱后，蓬佩奥仅谴责暴力行为，没有就特朗普是否煽动示威者作任何评论。6日以来，多名美国内阁官员辞职。多家美国大企业暂停对部分共和党议员的政治捐款，以示与特朗普“划清界限”。

2016年美国总统选举初期，蓬佩奥公开批评特朗普，之后迅速转向，当上中央情报局局长，并在2018年取代雷克斯·蒂勒森出任国务卿。多家美国媒体认为，蓬佩奥担任国务卿期间的种种作为是在为自己铺路，他的目标是2024年竞选总统。（郭倩）（新华社专特稿）

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