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再添7地 日本扩大疫情紧急状态范围

2021年01月14日08:48 | 来源：新华网
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日本首相菅义伟当地时间13日晚宣布，14日起将新冠疫情紧急状态实施范围扩大至大阪府、爱知县等7地，以遏制新冠疫情进一步蔓延。

日本首都东京及周边3个县8日起实施紧急状态，暂定持续至2月7日。除大阪、爱知外，新纳入紧急状态实施范围的地区包括东京北面的栃木县、中部岐阜县、西部兵库县和京都府以及西南部福冈县，持续时间同样至2月7日。

截至11日的一周内，大阪新增确诊病例超过3800例。京都和兵库单日新增病例同样创纪录，当地医疗系统面临压力。

自去年12月以来，大阪新冠重症病例病床使用率在70%上下浮动；本月初住院重症病例达171例，创纪录。11日，爱知住院病例696例，也创纪录，其中重症49例。

日本厚生劳动大臣田村宪久说：“除非我们控制住大城市疫情，否则无法阻止疫情在全国蔓延。”他认为，日本染疫人数依然处于“非常危险的状况”，民众应避免大规模聚餐等染疫高风险行为。

共同社报道，与一些国家的严格“封城”不同，日本实施紧急状态的地区只要求居民避免不必要外出，对违规人员没有处罚措施，学校不停课，敦促企业推行居家办公或安排轮班。餐饮店缩短营业时间，晚8时打烊。

大阪、京都和兵库9日请求政府宣布三地进入紧急状态，栃木、岐阜和爱知12日发出同样请求。福冈没有提出请求。

按照经济再生担当大臣西村康稔的说法，政府决定某地是否进入紧急状态并非根据当地请求，而是根据当地是否有足够病床提供给新冠病人。

西村13日上午在国会众议院会议上暗示，不愿将紧急状态扩大到全国，称“必须慎重考虑”是否把疫情控制较好的地区纳入实施范围。路透社解读，菅义伟对采取会妨碍经济活动的防控举措态度谨慎。

因暴发第一波疫情，日本去年3月24日确定东京奥运会延期，4月7日宣布东京、大阪等地进入紧急状态，同月晚些时候把紧急状态扩大到全国。5月，日本因病例增速放缓而分步解除紧急状态。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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