1月13日上午，印度尼西亚总统佐科在雅加达总统府接种了中国科兴公司的克尔来福新冠疫苗，并在电视直播中展示了自己接种疫苗的过程。他是印尼国内接种新冠疫苗第一人。

总统医生团队先进行了病历核实、身体健康指标检查等准备工作，对着镜头展示了疫苗包装盒，随后在佐科左臂上注射了新冠疫苗；完成接种之后，佐科获得疫苗注射证书。按计划，14天后，佐科将凭证书接种第二剂疫苗。

2021年1月13日上午，印尼总统佐科在雅加达总统府接种中国新冠疫苗。（图片由印尼总统府提供）

当天，印尼部分内阁部长、国民军司令和国家警察总局局长也接种了克尔来福新冠疫苗。

佐科1月7日曾在个人社交媒体账号上表示，自己要第一个接种克尔来福新冠疫苗，是为了让所有人都相信这款疫苗是安全的。

2021年1月5日凌晨，在印度尼西亚巴厘省登巴萨市，人们搬运刚刚运抵的新冠疫苗。自1月4日起，印尼卫生部开始向全国34个省级行政区分发由中国科兴公司研制的新冠疫苗。新华社发（比兴拉辛摄）

印尼药品食品监督管理局本月11日宣布，克尔来福新冠疫苗已在印尼万隆市完成了Ⅲ期临床试验，有效性高于世界卫生组织规定的50%门槛，给予这款疫苗紧急使用许可。

印尼从本周起在全国启动新冠疫苗接种，将分阶段为全民免费接种疫苗，优先接种人员为全国130万名医卫工作者。印尼政府希望通过大规模接种疫苗，在人群中逐步建立起免疫屏障，来阻断新冠病毒的传播。印尼卫生部长布迪·古纳迪说，政府计划在15个月内为1.81亿印尼民众接种新冠疫苗。

2021年1月7日，医务人员在印度尼西亚雅加达进行新冠病毒检测取样。新华社发（祖卡南摄）

当地时间1月12日，国务委员兼外长王毅在北苏门答腊应邀会见印度尼西亚对华合作牵头人、统筹部长卢胡特。

在提到新冠疫苗合作时，王毅说，双方疫苗合作富有成效，中方高度重视印尼需求，愿同印尼继续推进此项合作，共同促进疫苗在发展中国家和穆斯林国家的可及性和可负担性。中方也愿同印尼继续加强医药卫生合作，共同打造人类卫生健康共同体。

卢胡特表示，印尼和中国是兄弟，衷心希望进一步发展同中国之间良好、可持续的重要合作。印尼感谢中方及时提供疫苗支持，希同中方继续推进疫苗合作，开展药物研发和医护人员交流。

中国疫苗 海外肯定

新冠疫情暴发以来，中国全力以赴开展疫苗研发，积极推进抗疫国际合作。中方一直坚定承诺，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，以公平合理价格向世界供应，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。

迄今的临床试验数据显示，中国新冠疫苗具有较好的安全性和有效性。在拉美、非洲、中东、东南亚等地区，从国家政界高层到普通民众，人们对中国疫苗抱以期待。

2020年12月25日，工作人员在国药集团中国生物北京生物制品研究所的新冠病毒灭活疫苗分包装车间内检查产品包装质量。新华社记者张玉薇摄

秘鲁总统弗朗西斯科·萨加斯蒂日前接受秘鲁《商报》采访时，当记者问到是否计划接种即将抵达秘鲁的中国国药疫苗，他回答：“是的，我愿意在必要时接种（中国）疫苗，我没任何问题。中国的疫苗用传统技术研制……其安全性是非常肯定的。”

塞舌尔总统拉姆卡拉旺1月10日接种了中国国药新冠疫苗。此前，他在首都维多利亚会见来访的中国国务委员兼外长王毅时，表达了“我本人愿带头接种中国疫苗”的意愿。

2021年1月10日，塞舌尔总统拉姆卡拉旺在位于塞首都维多利亚的一个疫苗接种点接种新冠肺炎疫苗。新华社发（塞舌尔《民族报》供图）

除了印度尼西亚，中国研发的新冠疫苗已在埃及获得正式批准使用。此前，阿联酋、巴林分别按照世卫组织相关技术标准，审核批准中国疫苗正式注册上市。此外，巴西、泰国、乌克兰等多个国家和地区已宣布向中国订购新冠疫苗。

第二波疫情在全球蔓延，人类生命健康仍面临重大挑战。中国秉持人类健康命运共同体的理念，愿继续同各方一道，推动全球疫苗公平分配，携手助力全球团结抗击疫情，保护世界各国人民的生命安全和身体健康。

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