人民网雅加达1月13日电 （记者张杰）当地时间1月13日，国务委员兼外长王毅访问印度尼西亚期间，应询就如何坚持多边主义回答记者提问。

王毅表示，国际社会都期待美国新政府能重返多边主义，中方对此也持欢迎态度。践行多边主义应切实秉持多边理念、维护多边原则、体现多边实效，抵制形形色色的伪多边主义。王毅说，真正的多边主义应坚持《联合国宪章》宗旨和原则，遵守国际关系基本准则；应坚持尊重各国主权，大小国家一律平等；应坚持世界多样性，尊重各国正当发展权利和自主选择发展道路；应坚持国际上的事情由大家商量着办，推动实现国际关系民主化。我们反对以多边主义为幌子，搞封闭的集团政治；反对以多边主义为借口，将少数国家制定的规则强加给国际社会；反对将多边主义意识形态化，打造针对特定国家的价值观同盟。王毅强调，只有践行真正多边主义，才能维护好世界的和平、稳定和发展。推行伪多边主义，只会制造新的分裂、引发新的冲突，国际社会对此应加以警惕。

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