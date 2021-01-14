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联合国儿基会呼吁各国尽量保持学校开放或优先复课

2021年01月14日06:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社联合国1月12日电  （记者王建刚）联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔12日发表声明说，各国政府在应对疫情挑战的同时，应高度重视儿童的学校教育，尽量保持学校开放或在解除封禁后优先复课。

　　福尔说，尽管有大量证据证明学校停课会对儿童产生负面影响、学校不是新冠肺炎疫情的主要传播场所，但仍有不少国家选择以停课方式应对疫情，有些地方的学校甚至已停课近一年。全球范围内，失学儿童的数量预计将增加2400万。

　　福尔说，在一些国家，由于学校长期停课，儿童的阅读、写作和基本数学能力已受到影响，他们的健康和安全也受到威胁。没有校餐，有些孩子会挨饿；没有与同龄人的日常互动和充足运动量，孩子们的身体素质会下降，精神状况也会受到影响；在一些地区，没有学校提供的安全保护，孩子们更容易受到虐待，童婚和童工现象有所增加。

　　她说，各国政府必须尽可能避免在全国范围内关闭学校。在因社区传播率高、卫生系统压力大而不得不关闭学校的地方，必须加强对儿童的保护，确保儿童能够继续接受教育。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月14日 17 版）
(责编：白宇)

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