本报驻意大利记者 叶 琦

在意大利北部艾米利亚—罗马涅大区的皮亚琴察省圣乔瓦尼堡，81岁的斯蒂法诺抱着手风琴、端坐在一所医院住院楼下的街道边。他拉开琴，指尖按动琴键，随着手风琴的一开一合，一曲温暖浪漫的小夜曲缓缓飘进病房。

这是斯蒂法诺用自己特有的方式，向因感染新冠病毒正在隔离治疗的妻子卡拉表达爱意和支持，鼓励她与病毒斗争。

斯蒂法诺出生于圣乔瓦尼堡，一直和家人生活在这里。不久前，他的妻子卡拉在确诊感染新冠病毒后被送往当地医院住院治疗。按照规定，家属不能入院探望。在斯蒂法诺的争取下，他被允许在住院楼下的街道旁演奏10分钟。

斯蒂法诺的演奏赢得了病人和医护人员的热烈掌声。视频在社交媒体上发布后获得了很多点赞，鼓舞了正在与病毒抗争的人们。

为方便因疫情被隔离者尤其是老年人与亲人见面，意大利博洛尼亚、威尼斯等地的一些养老机构和医院在做好防疫措施的前提下，特意设立了“拥抱屋”。处在隔离期的人们，可以在这里与亲人见面、握手、拥抱。“拥抱屋”用透明玻璃板将会面双方隔开，人们可以戴上手套，通过玻璃板上专门设计的手套通道握手、拥抱。屋内还配有耳机、麦克风等设备，方便人们通过耳机和麦克风通话聊天。通过这种特殊的方式，很多老人感受到了亲友们的问候和支持。

意大利网友蒙蒂在有关“拥抱屋”的报道下评论说，“在意大利，人们在乐观中抵抗灾难、隔离病毒，从未曾忘记亲人与朋友之间的情谊和温暖。爱不会被隔离，它是支撑我们走过黑暗的力量。”

（本报罗马1月13日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月14日 17 版）

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