本报驻土耳其记者 王传宝 本报驻韩国记者 马 菲

随着多款新冠疫苗陆续获批，全球多国积极推进疫苗接种计划。印度尼西亚总统佐科1月13日上午在雅加达总统府接种了中国科兴公司的克尔来福新冠疫苗，并通过电视直播展示了自己接种疫苗的过程。印尼从本周起在全国启动新冠疫苗接种，优先接种人员为全国130万名医卫工作者。印尼卫生部长古纳迪说，政府计划在15个月内为1.81亿民众接种新冠疫苗。

英国政府11日发布了完整的新冠疫苗接种计划，将在数月内设立更多接种点，让疫苗接种服务覆盖更多人群。数据显示，目前英国已有超过220万人接种了第一剂新冠疫苗。与此同时，德国、丹麦、西班牙等欧洲国家也正加速推动新冠疫苗接种。西班牙国防大臣罗夫莱斯表示，如果卫生部或各地区发出请求，国防部可派出军队协助推进疫苗接种工作。

南非正通过COVAX全球新冠疫苗计划、非盟的非洲疫苗获取工作组等渠道联系疫苗生产厂商，为能在今年上半年获取2000万剂新冠疫苗而努力。赞比亚卫生部11日表示，政府已制定新冠疫苗接种方案，并将于2月份正式启动接种工作，预计第一阶段将为全国20%的人口接种，计划一年内完成全民接种。

在中东地区，埃及与全球疫苗免疫联盟达成协议，后者将向其提供足以满足该国20%人口需求的新冠疫苗，首批疫苗预计将在1月底或2月初运抵。13日起，约旦在全国范围内开展新冠疫苗接种工作，该国疫苗储备可满足其20%的人口接种。以色列教育部10日表示，政府将开始为该国近20万教职工接种新冠疫苗。以色列启动新冠疫苗接种工作以来，已为医务工作者、老年人等高风险人群接种疫苗。

土耳其总统埃尔多安近日发表讲话称，将于本周启动新冠疫苗接种工作。11日，土卫生部门向外界展示了疫苗专用运输车，车上配有特殊的冷藏和跟踪系统。卫生部门还专门推出手机应用程序，民众可按照政府确定的先后顺序线上预约疫苗接种时间。土耳其安纳多卢通讯社报道说，根据政府安排，疫苗接种共分四阶段进行，将首先为医护人员、65岁以上老年人等高风险群体提供疫苗。按照政府要求，拥有1000张床位以上的医院至少要设立25个疫苗接种室。

韩国总统文在寅11日表示，政府将力争让全体民众有序、免费接种新冠疫苗，接种工作预计将从2月开始。韩国政府已与4家外国药企签订疫苗采购协议，确保5600万人份疫苗供应。据韩国卫生产业振兴院的调查显示，70.1%的韩国人认为，研发治疗药物和疫苗对克服当前疫情至关重要。

（本报安卡拉、首尔1月13日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月14日 17 版）

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