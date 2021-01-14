本报驻德国记者 李 强

德国联邦统计局日前公布的最新数据显示，经工作日和季节调整后，德国商品出口额2020年11月达到1117亿欧元，环比上升2.2%；工业新订单环比增长2.3%，较2019年同期增长6.3%。德国商品出口和工业订单已连续7个月增长，特别是制造业出口展现出强劲复苏动力。

列支敦士登VP银行首席经济学家基策尔分析称，德国出口去年第四季度表现优异，中国市场的强劲复苏是重要因素。数据显示，去年11月德国对华出口额为93亿欧元，同比增加14.3%。“这表明，中国经济好，德国就受益。”基策尔说。

2020年第二季度，中国首次超过美国成为德国最大出口市场。得益于中国经济的快速复苏，德国汽车、机械制造、化工等行业业绩显著提高，在一定程度上缓解了疫情对经济的冲击。以汽车业为例，戴姆勒旗下的梅赛德斯—奔驰去年前三季度在华销量同比增长8.3%。宝马集团2020年在中国市场共交付约77.7万辆宝马和MINI品牌汽车，较上年增长7.4%，创下自1994年进入中国市场以来的最好销售纪录。

德国汽车行业专家杜登霍夫表示：“疫情期间，中国市场对德国汽车制造商的重要性明显提升。”德国联邦外贸与投资署中国问题专家维克连科表示，德国对华出口的强劲增长显示了中国市场对德国产品的巨大需求。中国经济运行逐步恢复常态，德国出口商将从中获益。

深化对华合作助推德国经济加快恢复。中国德国商会2020年12月公布的调查显示，在华德企已基本实现复工复产，72%的受调查企业已实现产能最大化，预计将在2021年扭亏为盈。德国工商大会外贸主管特赖尔说，德中经贸合作深化防止了德国经济因疫情陷入更深低谷。

德国科隆经济研究所的调查显示，43个经济部门中有26个部门的预期未来经济活力指数高于上年。同时，大部分参与调查的企业对经济形势持乐观态度，2021年德国经济有望实现强劲增长。德国伊弗经济研究所预计，2021年德国经济将增长4.2%，2022年增长2.5%。该所所长菲斯特说：“疫情对一些行业打击巨大。但整体而言，德国经济仍具较强韧性。”

（本报柏林1月13日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月14日 17 版）

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