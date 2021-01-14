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美方对待暴力示威的荒谬逻辑（国际论坛）

柳华文
2021年01月14日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　当地时间1月6日，美国首都华盛顿发生暴力示威。部分示威者冲进国会大厦，国会参众两院联席会议被迫中断。整起事件中，4名抗议者死亡，1名国会警察重伤后不治身亡。

　　美国一贯乐见在别的国家和地区出现这种所谓的民间抗争，无视其引发的骚乱和社会动荡，无视其造成对正常社会秩序的干扰与破坏、对他人人身和财产安全的威胁与伤害、对公共交通和政府部门建筑与设施以及人员安全的破坏和攻击，甚至将暴行描绘成“亮丽风景线”。也有国际组织的个别人权官员和专家与一些西方媒体一样，秉持一种简单的政治正确，特别是涉及中国等发展中国家时，似乎凡民间即正确，凡攻击政府就有理，人权似乎总是可以成为非难攻击他国政府的工具和武器。这种绝对化的思维不讲法律逻辑，完全违背法治精神。人权不是口号，不是简单的政治标签，而是具有法律内涵，有权利、义务和责任的界线。

　　人权、法治和发展是审视社会发展进程的重要维度。尊重和保障人权是法治的本质追求，是发展的内在目标。与此同时，人权的发展不能脱离具体的国情，离不开法治支撑和保障。

　　中国香港特别行政区出现的由“修例风波”引起的长时间、大规模社会动乱，既针对香港政制、特别行政区政府，也针对整个中国的国家统一和安全，直接破坏香港政治、社会和经济秩序。暴力示威者殴打市民和内地游客，阻挠警察执法，阻挠警方救助被攻击的个人、被打砸烧抢的商铺，直接攻击警察、抢夺警械和枪支，骚扰和攻击政府部门，封锁交通通道、查验和攻击过往车辆，一度长时间占据大学校园，甚至暴力冲击香港立法会大楼……任何法治社会都不会容忍这样直接、粗暴、严重地践踏法律的行为。香港特区政府及其警务部门承担了巨大的压力，其中包括来自美国和其他一些西方国家、来自国际组织个别人权官员和专家的无理指责和非难，保持了极大的耐心和克制。特别是奉行单边主义和“长臂管辖”的美国，竟然由国会通过法案，制裁香港及有关官员，严重干预别国内政和损害别国国家主权，严重损害别国机构、企业与公民的合法权益。

　　美国华盛顿出现的暴力示威活动虽然持续时间不长，但美国各界的反应却很强烈。美国政要纷纷表态，强调其非法性和不可容忍性。美国白宫发言人在电视声明中以强烈的措辞谴责暴力行为，表示触犯法律者应受到法律最严厉的惩罚。曾将香港动乱妄称为“亮丽风景线”的美国众议院议长佩洛西好像变成了另一个人，将这起事件称为对美国和美国民众的无法形容的攻击。美国政府逮捕了大量抗议和闯入国会的人士，并准备以不同罪名起诉，立场鲜明，行动果断，处置严厉。这与他们之前对别国类似事件的态度形成鲜明对比。

　　“己所不欲，勿施于人”，这在哲学上被称为“黄金规则”，反映人生智慧、社会道义。不同文明中都有这样的思想。可是，同样是对待暴力示威行为，美国在国内和国外、在不同国家和地区之间表现出来的双重标准太过明显。

　　在信息化时代，不同国家都面临新的治理机遇和挑战，各国应该在法治精神和框架下，促进保障并发展人权。各国应该以负责任的态度对待国际社会所有成员，尊重各国人民自主选择本国发展道路的权利。国际法上有一个禁止反言的原则，要求一国的法律立场和主张前后要保持一致，不能出尔反尔，对待同一个法律问题，要有同样的法律逻辑。

　　言而无信，不知其可。提醒美国和其他一些西方国家的政客，还有一些习惯戴着有色眼镜看待发展中国家的人，在民主和人权问题上，法律逻辑很重要，务必尊重法治，始终如一。

　　（作者为中国社会科学院人权研究中心执行主任、国际法研究所副所长）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月14日 03 版）
(责编：白宇)

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