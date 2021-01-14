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“搭建好文化交流平台”

本报驻埃及记者  黄培昭
2021年01月14日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　“疫情防控期间，一些埃及民众通过论坛练习汉语对话、了解中国文化，大家共同收获学习的快乐。”近日，埃及“我说中文”网络论坛的学习者突破了1.5万人，让创办者穆罕默德·扎克里成就感满满。

　　今年31岁的埃及小伙子扎克里，给自己起的中文名字叫“王穆”。扎克里从小就喜欢中国文化，曾就读于埃及艾因夏姆斯大学中文专业，并在北京语言大学留学一年，毕业后在埃及的一家中资互联网公司做产品运营。2015年，他创办了“我说中文”网络论坛，随后又在社交媒体上开设相关账号。

　　“论坛有大量中文学习视频和关于中国文化的学习资源，我们经常邀请埃及高校中文专业毕业生通过直播方式介绍学习经验，也邀请中国朋友帮助初学者练习口语对话，并把诗歌、歌词、新闻等做成幻灯片，让学生们现场朗读。”去年年底，扎克里组织的一次线上交流活动，邀请了8位嘉宾分享体会，包括如何做好中阿文互译、如何去中国留学等，内容实用，受到不少网友欢迎。

　　扎克里介绍说，论坛属于公益性质，由他和志愿者一起运营。论坛会对学习资源进行分类，比如想当中文导游或翻译的毕业生可以找到相应行业的词汇。在埃及的中资企业也会在论坛上发布招聘广告，一些埃及年轻人借此找到了心仪的工作。

　　埃及和中国于去年9月签署了谅解备忘录，将汉语作为选修第二外语纳入埃及中小学教学。扎克里表示，这有助于提高埃及学校的汉语教学能力，促进埃中两国文化交流。“我和伙伴们将继续努力，搭建好文化交流平台。”

　　（本报开罗1月13日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年01月14日 03 版）
(责编：白宇)

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