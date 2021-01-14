本报雅加达1月13日电 （记者张杰）当地时间1月13日，印尼总统佐科在雅加达会见到访的国务委员兼外长王毅。

王毅表示中方愿同印尼落实两国元首共识，以团结抗疫和发展合作为主线，推动两国关系在后疫情时期取得更大发展。王毅说，中方愿同印尼推进高质量共建“一带一路”合作，加快雅万高铁及“区域综合经济走廊”等重大项目建设，加强科技创新合作。中方重视印尼在东盟内重要地位和作用，愿同印尼一道，提升中国—东盟关系水平，打造蓝色经济伙伴关系，推动《区域全面经济伙伴关系协定》尽快生效。中方愿同印尼共同坚持开放包容的多边主义，捍卫国际公平正义，体现发展中大国的责任担当。

佐科表示，当前印尼同中国关系发展良好。印尼愿同中国加强合作，加快发展战略对接，积极推进雅万高铁等重点项目合作。希双方进一步深化贸易、投资、金融、人文等领域交流合作。印尼愿同中方一道努力践行多边主义，促进地区的和平发展。

访问印尼期间，王毅还同蕾特诺外长举行会谈并共同会见记者，会见印尼政府对华合作牵头人、统筹部长卢胡特。

《 人民日报 》（ 2021年01月14日 03 版）

(责编：白宇)