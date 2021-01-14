新华社雅加达1月13日电（记者余谦梁 梁辉）当地时间1月13日，国务委员兼外长王毅在雅加达同印尼外长蕾特诺共同会见记者。

王毅说，2021年，中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，印尼也在为实现跨越式发展努力打拼。中印尼作为发展中大国和新兴经济体代表，拥有广泛共同利益。两国互利合作，携手前行，具有战略意义，产生世界影响。此次印尼之行，旨在全面落实两国元首共识，巩固两国战略互信，紧扣团结抗疫和发展合作两条主线，推动中印尼全面战略伙伴关系取得更大发展。我同蕾特诺外长达成一系列新的共识：

一、我们要携手打赢抗疫持久战。中方愿同印尼在成功开展疫苗Ⅲ期临床试验合作基础上，继续推进疫苗研发、采购和生产合作，支持印尼打造区域疫苗生产中心，推动构建人类卫生健康共同体。

二、我们要携手书写发展新篇章。中方愿挖掘两国市场优势和内需潜力，扩大印尼对华出口，增加中资赴印尼投资，推动两国贸易健康平衡发展。深入对接“一带一路”倡议和“全球海洋支点”构想，推动雅万高铁、区域综合经济走廊、“两国双园”等重大项目取得实质进展。双方还要以科技创新为动能，加快打造5G、人工智能、大数据等领域新增长极，共同提升产业竞争力。

三、我们要携手奏响区域合作发展曲。去年以来，东亚区域合作再次发挥危机驱动特点，逆势而上，成效显著，东亚成为全球抗疫示范区、经济复苏领头羊。我们要以今年中国－东盟建立对话关系30周年为契机，推动双方关系提质升级，站上新的历史高度。同时，共同推动《区域全面经济伙伴关系协定》尽快生效，释放全球最大自贸区红利。

四、我们要发挥南海两大沿岸国作用，同其他东盟国家一道，全面有效落实《南海各方行为宣言》，积极稳步推进“南海行为准则”磋商，打造符合国际法、有效且具有实质意义的地区规则，共同维护南海和平稳定。我还同外长女士就印度尼西亚所倡导的“东盟印太展望”进行了深入沟通，增进了相互了解。

五、我们要携手维护和促进多边主义。疫情告诉我们，各国是休戚与共的共同体，多边机制比以往任何时候都更为重要。中印尼同为二十国集团的发展中国家成员，中方愿全力支持印尼明年主办二十国集团峰会，携手改革完善全球治理与合作，维护多边主义和自由贸易，为后疫情时期世界的和平、稳定和发展作出应有贡献。

王毅说，经历疫情磨砺的两国人民将更加坚强，经过疫情淬炼的中印尼关系将更加坚韧。双方将继续紧密团结在一起，共创两国关系更加美好的明天，为地区和世界增添信心和力量！

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