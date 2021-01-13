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外交部：5G开发利用应由各国共商共建共享

2021年01月13日22:02 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：外交部：5G开发利用应由各国共商共建共享

　　1月13日，外交部发言人主持例行记者会。有记者提问，据报道，“十三五”期间，中国建成了全球规模最大的固定和移动网络。中国移动通信技术实现了从2G空白、3G跟随、4G并跑到5G引领的重大突破。但一段时间以来，美国个别政客四处胁迫他国不要使用中国企业的5G设备。发言人对此有何评论?

　　赵立坚表示，中国高科技企业在5G领域取得的进展有目共睹。近年来，中国已成为全球重要的5G专利申请聚集地之一。根据工信部有关数据，随着5G商用开启，中国5G建设持续提速，目前中国累计已建成5G基站71.8万个。“十三五”期间，在5G领域，中国已构建了涵盖系统、终端、芯片、仪表的完整产业链，5G标准必要专利声明总量占全球三分之一，网络规模和用户数量均居世界首位，5G产业整体实力跻身全球高端。

　　中方一贯认为，5G技术是第四次工业革命的前沿性、引领性和平台性科技，5G的开发利用应由各国共商共建共享，在科技领域用意识形态给技术发展划线，人为制造壁垒甚至泛化国家安全概念，打击特定国家和特定企业，违背科技发展基本规律，不符合各国共同利益。我们希望各国尊重市场规律和企业意愿，从自身和国际社会共同利益出发，为包括中国企业在内的各国企业提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。中方愿本着相互尊重、平等互信、互利合作、共同发展的精神同各方开展包括5G在内的各领域务实合作，更好地造福人类、造福世界。（总台央视记者 赵晶 杨弘杨）

(责编：刘洁妍、杨牧)

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