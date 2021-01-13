原标题：外交部回应英国、加拿大以“强迫劳动”为由限制新疆出口产品

1月13日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。有记者提问，英国称将对中国新疆出口的产品设限，原因是与“强迫劳动”有关，英国外交大臣拉布也表达了其对“强迫劳动”情况的关切。中方对此有何回应？

赵立坚表示，我们注意到除了英国之外，加拿大外交部也发布消息称，将禁止由“强迫劳动”生产的商品，英国和加拿大对中方反复澄清的事实和真相充耳不闻，却基于谎言和虚假信息，出台针对别国的所谓措施，这样的外交政策，还有什么严肃性可言？这些所谓措施在事实和道义上根本站不住脚，只能是少数政客的闹剧。

赵立坚强调，新疆根本不存在所谓“集中营”，所谓“教培中心关押百万维吾尔人”更是毫无事实根据的造谣污蔑。美国媒体早已报道，由美国政府支持的非政府组织“中国人权捍卫者网络”仅凭对8名境外维吾尔人的采访和粗略估算，就得出了新疆地区2000万人口中10%的人被拘押在教育营的荒谬结论。所谓“强迫劳动”完全是美国等个别西方国家的机构和人员凭空捏造的谎言。

赵立坚介绍，我和我的同事已经在不同场合多次阐述中方立场，澄清事实真相。新疆实施积极的劳动就业政策，有力维护各族群众就业的基本权利。少数民族务工人员根据自己的意愿选择职业，本着平等自愿原则，与有关企业依法签订劳动合同，获取相应报酬。哪里有什么强迫劳动？

日前，新疆维吾尔自治区在北京举行专场新闻发布会，来自新疆克州的维吾尔族务工人员讲述了自愿应聘到浙江工作生活的经历，他说道：“境外有一些人说我们被迫到内地务工还受到监视，这简直是胡说八道。我们去自己国家的任何地方工作都是我们的自由。内地赚钱多，条件也好，谁不愿意去？如果被强迫被监视，我们怎么还会介绍我的弟弟和朋友去内地？我在浙江也看到也有外国人在这里工作，难道他们也是被强迫的吗？”关于新疆经济社会发展的情况，中方先后发布了8本涉疆白皮书，新疆维吾尔自治区政府举办了22场新闻发布会，邀请了来自100多个国家的1000多名外交官、记者和宗教团体代表赴新疆参访，在事实和真相面前，国际反华势力炮制的各种谎言和虚假信息不攻自破。

赵立坚强调，涉疆问题不是人权问题，也不是民族问题和宗教问题，而是反暴恐、反分裂问题。新疆事务纯属中国内政，任何国家没有权利和资格横加干涉。英国等个别国家资助、炮制、刻意散布谎言谣言，以所谓人权问题为借口，污蔑抹黑中国，采取各种措施限制打压新疆企业，充分暴露了他们遏制新疆发展进步、干涉中国内政的伪善面孔和险恶用心。中方对此坚决反对，英方、加方应立即撤销错误决定，停止干涉中国内政，损害中方利益。中方将采取一切必要措施，捍卫国家利益和尊严，坚定维护自身主权安全和发展利益。（总台央视记者 赵晶 杨弘杨）

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