原标题：美式“双标”无处不在 联邦调查局用人脸识别抓捕冲击国会抗议者

美国时常指责他国利用人脸识别技术侵犯了人权。然而美国国会遭到冲击之后，美国联邦调查局抓捕抗议者时，人脸识别技术就是主要手段。美式“双标”无处不在。

这些示威者在冲击国会大厦时通过国会内部的摄像头、媒体的拍摄以及自己上传的照片视频留下了大量的影像资料，当时，他们可能没有想到，这些将成为对他们进行抓捕以及起诉的证据。

美国联邦调查局前探员 道格·贡：这些都是大量的信息，这些都是违法的人留下了证据，可以进行身份识别。

道格·贡表示，联邦调查局可以通过人脸识别软件找出示威者，他们通过驾照、护照、犯罪嫌疑人的照片以及网络照片视频等收集了6亿张照片，建立图片库对人脸进行比对。

根据联邦调查局2019年在国会听证会上透露的消息，联邦调查局的刑事司法信息部门有两套人脸识别系统：下一代识别系统以及人脸分析比对评价系统。据人脸识别公司真实人脸总裁摩尔·肖恩表示，这些技术长期跟踪网上的视频进行提取并存储人脸，还会通过提取不同角度的信息来提高准确度。

美国联邦调查局前探员 道格·贡：如果我的前同事（联邦调查局探员）来敲门，那肯定不会是什么有趣的事情。

除了联邦调查局外，很多美国的执法部门都在使用人脸识别系统，仅一家名叫清晰视界人工智能的人脸识别公司就有2400个执法部门客户，包括美国国土安全部。政府项目监督组织高级顾问拉佩卢克表示，人脸识别用于犯罪调查，在美国并没有什么法律限制。他说，联邦调查局具有美国最强大的人脸识别系统，只要通过内部的评估就可以启动人脸识别。

(责编：刘洁妍、杨牧)