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美国过去一周日均新增新冠肺炎病例近25万例

2021年01月13日21:58 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：美国过去一周日均新增新冠肺炎病例近25万例

　　美国新冠肺炎疫情持续恶化，据美国媒体12日报道，假期过后美国的病例数在全国范围内激增，过去一周，美国平均每天新增确诊病例已接近25万，平均每天的死亡病例超过了3000例。

　　据美国有线电视新闻网12日报道，根据美国约翰斯·霍普金斯大学的数据，过去一周，美国平均每天报告新增确诊病例约248650例，平均每天有超过3223人死于新冠肺炎。

　　美国儿科学会和儿童医院协会联合发布的最新报告显示，在截至1月7日的一周内，美国新增儿童确诊病例约171000例，美国累计报告近230万例儿童确诊病例，占美国新冠肺炎病例总数的12.5%。每10万名儿童中有3055人感染新冠肺炎。数据还显示，近期美国儿童感染病例快速增加。在2020年12月24日至2021年1月7日的两周内，儿童确诊病例数增长了约15%，新增了近30万例。

　　另外，美国疾病控制与预防中心12日出台新规，要求所有飞往美国的航空旅客必须在航班起飞前3天内接受新冠病毒检测，并在登机前提供新冠病毒检测阴性的证明，该规定将在26日生效。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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