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北美观察丨竟与抗议者合影 美国警察什么情况？！

2021年01月13日21:58 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：北美观察丨竟与抗议者合影 美国警察什么情况？！

　　美国国会大厦遭抗议冲突事件虽然已过去数日，但余波未平，事件所暴露出的警方不作为与严重失职，仍在舆论谴责与调查中。公众发现，除了抵抗不力，甚至有警员还直接参与抗议活动，而且竟然与抗议者自拍合影、给他们带路。目前，已有数十名相关警察或被停职，或正在接受调查。

△《华盛顿邮报》报道，数十名与国会山遭抗议冲突事件相关的警察，或被停职，或接受调查

　　舆论指出，在去年大范围爆发的“黑人的命也是命”反种族歧视抗议中，警方全副武装，对和平抗议者大肆使用武力镇压。然而，这次以白人为主的抗议者冲击国会，警方却纵容其闯入国会大厦为所欲为。这一强烈反差背后，是长期存在于美国社会的种族不公和“白人至上”主义在作祟。

　　警方执法有双标，竟与抗议者合影留念

　　据美联社报道，国会警察在抗议冲突发生的几天前就知道其潜在威胁，但是却拒绝接受国民警卫队和联邦调查局的帮助，并表示希望避免使用武力。

　　△美联社报道，国会警察拒绝了国民警卫队和联邦政府的帮助

　　而在抗议冲突当天，警察对抗议者的态度也十分温和。一些现场视频显示，示威者们打碎了国会大厦玻璃，冲进大厦内部，肆意毁坏设施，甚至用旗杆疯狂攻击警察。尽管如此，警方却只是象征性地维持秩序，甚至有警察在现场与抗议者聊天，并合影留念。

　　反观2020年“黑人的命也是命”运动，警方态度则截然相反。执法部门在全美数十个城市部署了大量武装警察，并对和平抗议者使用催泪瓦斯、橡皮子弹等防暴武器。

　　△特朗普支持者冲入国会后，竟然有警察与抗议者合影留念

　　此外，1月6日冲击国会事件后，仅有52人被华盛顿警方逮捕。与此形成鲜明对比的是，2020年6月1日发生的一场“黑人的命也是命”抗议活动中，华盛顿警方逮捕的抗议者多达289人，超过了国会山抗议冲突中被逮捕人数的5倍。可见，大部分国会山抗议冲突中的抗议者都得以免受处罚。

△《福布斯》报道，“黑人的命也是命”抗议活动中的被捕人数，与国会山遭抗议冲突事件中的被逮捕人数相比，呈现极大差异

　　美国警察对不同族裔执法的双标行为，不仅表现在示威活动中，还存在于整个社会。《华盛顿邮报》回顾了2020年警察暴力执法的相关数据后发现，非裔美国人遭警察枪杀的概率，要高出白人2倍以上。2020年，每100万非裔中，就有34人遭警察枪杀，而这一数字在白人中仅为14人。

△《华盛顿邮报》统计数据显示，2020年，每100万非裔中就有34人遭警察枪杀，而这一数字在白人中仅为14人

　　警察与右翼势力相互支持

　　媒体认为，美国警察与右翼势力的相互支持，是导致双标行为的一大主要原因。

　　警方倾向于右翼势力由来已久。美国538民调机构对2020年5月1日至11月28日发生的全部抗议活动进行分析后发现，警方在处理左右两翼抗议活动时的表现截然不同。首先，警方更倾向于主动驱散左翼抗议活动者，其概率是处理右翼活动时的2倍。此外，一旦决定主动干预，警方使用武力对付左翼抗议人群的可能性为51%，而使用武力驱赶右翼抗议人群的可能性仅为34%。

　　△美国538民调机构指出，警察对国会山抗议者的温和处理是一种惯例

　　右翼势力也在反过来积极支持警察。在“黑人的命也是命”运动期间，左翼不断要求警方减资减员，而右翼分子则频频出现在抗议现场声援警方，甚至发动了与之对应的“警察的命也是命”运动。国会大厦遭抗议冲突事件中，一些抗议者更是高举支持警察的旗帜，这让警察很难不在心理上倾向于右翼势力。对此，《华盛顿邮报》指出，美国警察和右翼势力的相互支持正在腐蚀着美国。

　　△《华盛顿邮报》报道，美国警方和右翼势力的相互支持正在腐蚀美国

　　 “白人至上主义”深植于执法系统

　　此外，国会山遭抗议冲突事件中，抗议者以白人为主，也是警方态度温和的另一大原因。媒体认为，美国执法系统中存在着根深蒂固的种族歧视。

　　美国执法机构创立之初，其根本目的就是保护白人奴隶主的利益，阻止非裔获得权益和自由。美国泛非运动创始人杜波依斯就在《黑人的灵魂》一书中写道，“警察系统是专门对付非裔的，并且默认每一位白人都是警察的一员”。

　　△《卫报》称，美国警察动用武力镇压非裔的历史由来已久

　　有评论认为，美国根基中的一部分，正是白人强权利用警察，武力镇压非裔，而这种思维方式至今仍影响着美国的警察文化。在美国社会不断的演变过程中，警察的“打手”身份非但没能被丢弃，反而被不断巩固。上世纪60年代反种族隔离运动中，美国警察为应对不断频发的动乱，开始配备军事化武器并造成了大量无辜非裔的伤亡，这样的历史背景更加将美国警察推到了非裔民众的对立面。《大西洋月刊》认为，美国警察制度的设计缺陷，是其在国会山事件中不作为的根本原因。

　　△《大西洋月刊》刊文批评，国会警察的不作为是制度的先天缺陷所造成

　　对于警察在这次国会遭抗议冲突事件中的失败，美国媒体和专家谴责之余，也纷纷表示并不惊讶。因为，美国执法系统已被种族歧视问题彻底腐蚀，在不断恶化的国内形势下，不仅很难完成稳定社会秩序的任务，还可能反而进一步激化社会矛盾。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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