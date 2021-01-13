原标题：美媒：美国及其民主制度成了笑柄

海外网1月13日电 美国国会骚乱依旧余波未平。《纽约时报》12日刊文称，该事件不仅暴露美国民主的危机，也显示出美国权力的危机，“美国及其民主制度成了笑柄”。

文章摘编如下：

特朗普政府承诺让世界尊重和敬畏美国，最终这两项都没有实现，美国及其民主制度成了笑柄。

美国国会骚乱这种场景看起来像是“颜色革命”的产物。唯一不同的是，这次风暴发生在美国：愤怒的公民在社交媒体的驱使下，披着美国国旗，抗议被他们视为欺诈的选举，并呼吁“民主”。针对该事件对美国民主的影响，外界已经有很多评论。

美国会骚乱和由此引发针对特朗普的弹劾案，不仅显示出美国民主的危机，还暴露了美国权力的危机。华盛顿执法部门莫名其妙地未能阻止抗议者入侵国会，这仅次于华盛顿在应对疫情上出现的重大失败。它使美国显得机能失调且虚弱无力，对盟友来说也不可靠。

美国即将迎来的是新任政府，而不是新的国家。特朗普政府执政这四年将持续在世界范围内产生影响，也将影响美国核心的外交政策，其中就包括美国希望建立一个有效的民主联盟，捍卫其自由秩序。然而，美国自己的民主制度都还是一片狼藉。

此外，拜登将任命的美国家安全顾问杰克·沙利文明确表示，会将建立跨大西洋伙伴关系视为新政府外交政策的支柱。就在一周前，许多欧洲人倾向于与沙利文达成一致，但现在他们变得有多现实？当前的情况，这会变得很困难。原因直截了当：他们都担心美国衰弱。

在美国大选后的几周内，由欧洲对外关系委员会委托进行了一项调查显示，大多数欧洲人对新总统能否恢复美国的全球领导地位表示怀疑。与此同时，大多数德国人相信，特朗普政府执政后，美国不再被相信是具有可预见性的盟友。

简而言之，美国会骚乱不仅给了特朗普最后一击，对美国同盟关系来说也是最有效的攻击。过去一个世纪，美国的权力也代表民主的力量。然而，美国会出现骚乱后，欧洲的领袖们不能把美国民主的复原能力和其全球影响力视为理所当然。（海外网 李萌）

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