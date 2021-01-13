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世卫组织：全球累计新冠确诊病例超9000万例

2021年01月13日21:09 | 来源：新华社
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新华社日内瓦1月13日电（记者刘曲）世界卫生组织13日发布的最新疫情数据显示，全球累计新冠确诊病例已超过9000万例。

数据显示，截至欧洲中部时间13日9时47分（北京时间13日16时47分），全球累计新冠确诊病例达90054813例，累计死亡1945610例。

其中，美国、印度、巴西的累计确诊病例数位列前三。美国累计确诊22428591例，累计死亡373329例；印度累计确诊10495147例，累计死亡151529例；巴西累计确诊8131612例，累计死亡203580例。累计确诊病例较多的国家还包括俄罗斯、英国、法国、意大利、西班牙、德国、哥伦比亚、阿根廷、墨西哥等。

世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安近期强调，新冠疫情为人类敲响警钟，让人们从各个方面都去学习如何更好地应对未来挑战。他认为最重要的教训是面对未来挑战时，全球应齐心协力、共同行动。瑞安还警告，即便新冠疫苗完全有效，现在就谈论何时能完全消灭新冠病毒仍为时尚早。目前接种疫苗的首要目标是降低病毒传播、挽救更多人的生命等。

(责编：程宏毅)

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