原标题：金立群：亚投行2025年气候融资将占“半壁江山”

1月13日，亚洲基础设施投资银行行长金立群在亚投行新闻发布会上回答记者提问。新华社记者 李鑫 摄

新华社北京1月13日电（记者刘红霞、于佳欣）亚洲基础设施投资银行行长金立群13日说，亚投行将不断增加应对气候变化方面的融资比重，到2025年气候融资占比达到50%。

金立群当天在亚投行举行的新闻发布会上说，新冠肺炎疫情对全球经济带来前所未有的冲击，后疫情时期，基础设施发展格局将发生重要变化。他提出，亚投行将聚焦建设绿色、数字、社会基础设施等五项重点工作。

1月13日，亚洲基础设施投资银行行长金立群在亚投行新闻发布会上回答记者提问。新华社记者 李鑫 摄

什么是绿色基础设施？金立群认为，这类基础设施将帮助相关国家和地区加速经济转型升级以及迈向碳中和。“在促进经济社会发展的同时，不对环境生态‘留脚印’。”

1月13日，亚洲基础设施投资银行行长金立群在亚投行新闻发布会上回答记者提问。新华社记者 李鑫 摄

他说，虽然近期绿色基础设施的投资趋势不错，但实际投资额仍远低于理想目标。下一步，在增加自身相关融资的同时，亚投行还将积极动员私营资本参与其中。“我们的目标是，到2030年，私营部门融资在亚投行批准融资中的占比达到50%。”

1月13日，亚洲基础设施投资银行行长金立群在亚投行新闻发布会上回答记者提问。新华社记者 李鑫 摄

1月16日是亚投行正式开业五周年纪念日。亚投行官方数据显示，五年来，亚投行成员数量从57个增长到103个，累计批准220.2亿美元贷款、108个项目。仅2020年，亚投行就批准了99.8亿美元贷款，与2019年的45.4亿美元相比增长显著。

1月13日，亚洲基础设施投资银行行长金立群在亚投行新闻发布会上介绍相关情况。新华社记者 李鑫 摄

“五年来的成绩给了我们前行的信心，但我们丝毫不能沾沾自喜。”金立群说，亚投行将继续精益求精，优化投资产品和服务，为构建具有包容性和可持续性的经济增长和社会发展做出贡献。

1月13日，亚洲基础设施投资银行行长金立群在亚投行新闻发布会上介绍相关情况。新华社记者 李鑫 摄

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