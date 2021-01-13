新华社洛杉矶1月12日电 专访：科技创新引领中国走近世界舞台中央——访美国消费技术协会主席

新华社记者谭晶晶

2021年美国拉斯维加斯消费电子展（CES）11日在线上开幕。这是CES创办50多年来首次以网络虚拟形式举办。展会主办方美国消费技术协会主席加里·夏皮罗12日在接受新华社记者书面采访时说：“创新一直是推动中国科技市场发展的重要原动力，引领中国走近世界舞台中央。中国在汽车技术、5G、机器人和数字健康等方面的科技发展尤为令人瞩目。”

夏皮罗表示，中国是CES的首要国际市场，参加2021年CES网上展会的1900多家全球企业中，有210家总部在中国，包括13家初创企业。参展中国企业将通过CES网上平台展示其创新产品和技术，拓展全球伙伴关系。

受新冠疫情影响，本届CES改变了举办形式，首次以线上形式举办。主办方在官网上打造了多媒体“数字展厅”，以17种语言介绍展会情况。参展企业在线展示各领域的创新技术和产品，并与合作伙伴、受众在线交流互动。

在谈到今年展会的看点时，夏皮罗表示，人工智能、5G、汽车科技、智慧城市、数字健康等领域的科技进展将是本次展会上的热点。在展会开幕前的在线“媒体日”上，许多参展企业重点展示了跟家庭场景有关的创新科技，包括居家工作、健康、娱乐等方面的个性化创新，以及交通、出行等方面的创新技术。

谈到CES历史上首次网络展会的特点，夏皮罗介绍说，主办方为全球参展者打造了一个数字化连接平台，在平台上提供了所有参展企业和参展商目录，方便与会者在线联络、聊天、举行会议等。身处世界各地的与会者可以根据自己的兴趣选择关注的主题和科技领域，与参展企业在线互动、观看产品发布、参与在线论坛等。

夏皮罗表示，网络展会不能代替或重现传统CES展会的场景。他期待明年能重回CES的传统举办地拉斯维加斯办展。

作为全球最大的消费技术产业盛会之一，始于1967年的CES一直是科技领域的开年重头戏，被看作国际消费电子领域的“风向标”。每年展会都会吸引全球各地众多企业参展，去年参展企业约有4500家，来自160多个国家和地区。

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