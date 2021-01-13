人民网北京1月13日电 据外交部网站消息，13日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。

问答实录如下：

总台央视记者：王毅国务委员兼外长刚刚结束了对缅甸的访问。请问此访取得了什么成果？有哪些亮点？

国务委员兼外长王毅访问缅甸期间，会见缅甸总统温敏，同缅国务资政兼外长昂山素季举行会谈，并会见缅国防军总司令敏昂莱和国务资政府部部长觉丁瑞。双方就中缅关系未来发展达成12项重要政治共识，签署或宣布8项具体成果。

中缅山水相连，“胞波”情谊源远流长。习近平主席2020年1月对缅甸进行历史性国事访问，开辟了中缅共建命运共同体的新时代。王毅国务委员兼外长把缅甸作为今年出访周边的首站，是缅甸举行全国大选后访缅的第一位外长，这充分体现了中方对中缅关系的高度重视。此访期间，双方宣布已就《构建中缅命运共同体行动计划》文本达成原则一致。中方表示将继续支持缅方抗击疫情，并向缅方提供疫苗和新一批抗疫物资援助。中方支持缅甸新政府振兴经济，改善民生，加快工业化进程，推进中缅经济走廊建设。中方支持缅方秉持“彬龙精神”致力于国内民族和解，将继续给予力所能及的帮助。中方欢迎缅方接任中国—东盟关系协调国，愿同缅方一道推动中国—东盟关系定位升级，推动《区域全面经济伙伴关系协定》尽快生效。

我们相信，经历疫情考验，中缅“胞波”情谊将进一步深化，中缅命运共同体建设将不断迈上新台阶。

《环球时报》记者：据报道，“十三五”期间，中国建成了全球规模最大的固定和移动网络。中国移动通信技术实现了从2G空白、3G跟随、4G并跑到5G引领的重大突破。但一段时间以来，美国个别政客四处胁迫他国不要使用中国企业的5G设备。发言人对此有何评论？

中国高科技企业在5G领域取得的成就有目共睹。近年来，中国已成为全球重要的5G专利申请聚集地之一。根据工信部有关数据，随着5G商用开启，中国5G建设持续提速，目前中国累计已建成5G基站71.8万个。“十三五”期间，在5G领域，中国已构建了涵盖系统、终端、芯片、仪表的完整产业链，5G标准必要专利声明总量占全球三分之一，网络规模和用户数量均居世界首位，5G产业整体实力跻身全球高端。

中方一贯认为，5G技术是第四次工业革命的前沿性、引领性和平台性科技，5G的开发利用应由各国共商共建共享。在科技领域用意识形态给技术发展划线，人为制造壁垒甚至泛化国家安全概念，打击特定国家和特定企业，违背科技发展基本规律，不符合各国共同利益。我们希望各国尊重市场规律和企业意愿，从自身和国际社会共同利益出发，为包括中国企业在内的各国企业提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。中方愿本着相互尊重、平等互信、互利合作、共同发展的精神同各方开展包括5G在内的各领域务实合作，更好地造福人类、造福世界。

路透社记者：英国外交大臣拉布表示，出于对“强迫劳动”和其他人权问题的担忧，英方将出台新规，阻止新疆产品进入供应链。你对此有何评论？

中方对此予以坚决反对。我们注意到，除英国之外，加拿大外交部也发布消息称将禁止由“强迫劳动”生产的商品。英国和加拿大方面对中方反复澄清的事实和真相充耳不闻，却基于谎言和虚假信息出台针对别国的所谓“措施”，这样的外交政策还有什么严肃性可言？这些所谓“措施”在事实和道义上根本站不住脚！

新疆不存在所谓的“集中营”，所谓“教培中心关押百万维吾尔人”，更是毫无事实根据的造谣污蔑。美国媒体早已报道，由美国政府支持的非政府组织“中国人权捍卫者网络”仅凭对8名境外维吾尔人的采访和粗略估算，就得出了“新疆地区2000万人口中，10%的人被拘押在‘再教育营’”的荒谬结论。

所谓“强迫劳动”问题，完全是美国等一些西方国家机构和人员凭空捏造的谎言，我和我的同事已在不同场合多次阐述中方立场，澄清事实真相。新疆实施积极的劳动就业政策，有力维护各族群众就业基本权利。少数民族务工人员根据自己的意愿选择职业，本着平等自愿原则，与有关企业依法签订劳动合同，获取相应报酬，哪里有什么“强迫劳动”？

日前，新疆维吾尔自治区在北京举行专场新闻发布会，来自新疆克州的维族务工人员买买提热依木·南斯尔丁讲述了他自愿应聘到浙江工作生活的经历。他说道，“境外有一些人说我们被迫到内地务工，还受到监视，这简直是胡说八道！我们在自己国家的任何地方工作，都是我们的自由。内地赚钱多、条件也好，谁不愿意去？如果被强迫、被监视，我们怎么还会介绍我的弟弟和朋友去内地？我在浙江也看到，也有外国人在这里工作，难道他们也是被强迫的吗？”

关于新疆经济社会发展情况，中方先后发布了8本涉疆白皮书，新疆维吾尔自治区政府举办了22场新闻发布会，邀请了来自100多个国家的1000多名外交官、记者和宗教团体代表赴新疆参访。在事实和真相面前，国际反华势力炮制的各种谎言和虚假信息不攻自破。

最后我想强调，涉疆问题不是人权问题，也不是民族问题或宗教问题，而是反暴恐、反分裂问题。新疆事务纯属中国内政，任何国家没有权利和资格横加干涉。英国等个别国家资助炮制、刻意散布谎言谣言，以所谓人权问题为借口诬蔑抹黑中国，采取各种措施限制打压新疆企业，充分暴露了他们遏制新疆发展进步、干涉中国内政的伪善面孔和险恶用心。中方对此坚决反对。英方、加方应立即撤销错误决定，停止干涉中国内政、损害中方利益。中方将采取一切必要措施，捍卫国家利益和尊严，坚定维护自身主权、安全和发展利益。

中新社记者：据报道，韩方部分民间团体和机构日前成立“韩中建交30周年纪念活动筹备委员会”，计划在2022年韩中建交30周年和2021—2022年“韩中文化交流年”之际推动扩大两国交往合作。中方能否介绍有关情况？该委员会的成立有无中韩官方支持的背景？

据我了解，“韩中建交30周年纪念活动筹备委员会”由韩国民间团体和机构主导成立，包括政界在内的一些友好人士积极参与，目的是促进中韩交流合作。我们欢迎两国各界积极支持和参与中韩友好事业。

中韩互为重要近邻和合作伙伴。2022年是中韩建交30周年，2021年和2022年是两国“文化交流年”。中韩两国政府一直就筹备相关活动保持着沟通。如有重要安排，双方会通过权威渠道及时发布。

《南华早报》记者：美国国务院证实已取消美常驻联合国代表克拉夫特对台湾的访问。中方对此有何评论？

近来我和我的同事已多次就美国常驻联合国代表克拉夫特拟访台表明中方严正立场。我要再次强调，中方坚决反对任何形式的美台官方往来，这一立场是一贯的、明确的。中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止一切美台官方往来和军事联系，不要在错误和危险的道路上越走越远。中方将继续采取一切必要措施坚定捍卫自身主权、安全利益。

《环球邮报》记者：外国公司如何确信自己的产品不是来自于新疆的“强迫劳动”？中方是否会针对英国新规对加拿大和英国在华公司采取反制措施？

我刚才清楚、详细地阐述了中方立场，不知你有没有听清楚？中国根本没有所谓“强迫劳动”，新疆当然也没有所谓“强迫劳动”，所以你提的这个问题根本就不存在。

澎湃新闻记者：据报道，11日，蓬佩奥发推特称，作为联合国最大的贡献者，我将美纳税人和美利益置于首位。联合国不能没有美国的领导。美无法承受重返像往常一样的多边主义。中方对此有何评论？

美国是不是联合国最大贡献者，国际社会自有公论。但美国是联合国最大会费拖欠国，这倒是有据可查。美国动辄“毁约退群”也是历历在目。请蓬佩奥先把欠联合国的会费交了，重新加入美国退出的那些条约和国际组织，再大谈美国的领导力吧。

蓬佩奥的谬论再次反映了他对中国的无知和偏见。作为安理会常任理事国、联合国第二大会费国和维和摊款国，以及五个常任理事国中最大维和出兵国，中国始终坚定维护多边主义，支持联合国工作，捍卫联合国宪章宗旨和原则。习近平主席在出席联合国成立75周年系列高级别会议时，再次宣布一系列重大倡议和举措，体现了中国支持多边主义、促进国际和平与发展的担当作为。这是国际社会有目共睹的事实。

近几年美国奉行单边主义、霸凌主义，退出教科文组织、人权理事会等重要联合国机构，退出经联合国安理会核可的伊核问题全面协议，对国际秩序造成了前所未有的破坏，遭到越来越多的国家反对。

世界已经进入21世纪，不可能也不应该重回20世纪冷战和对抗的老路。人类正面临越来越多的全球性挑战，唯一的出路是平等对话协商，加强国际合作，共同维护多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序。

新华社记者：据报道，美政府提前30年解密了一份美“印太战略”文件，包括保卫台湾、帮助印度崛起来制衡中国、维持美地区主导地位等。中方对此有何评论？

美方一些政客企图通过解密有关文件留下所谓“遗产”，但这份文件的内容恰恰暴露了美国借“印太战略”遏制打压中国、破坏地区和平稳定的险恶用心，这实质上是一份“维霸战略”。这份文件至少犯了三大错误：

第一，冷战思维突出，军事对抗色彩浓厚，违背了地区合作中的互利共赢精神，不符合地区国家求和平、促稳定、谋发展的民心所向，严重威胁地区和平与发展前景，理应被扫进历史的垃圾堆。美方热衷于拉帮结派，搞“小圈子”，采取挑拨离间等不光彩的伎俩，充分暴露了美国是地区和平稳定破坏者、团结合作搅局者、麻烦制造者的真面目。相信地区国家都对此有足够的清醒和警惕，不会被美国绑上战车，成为美国维护自身霸权的工具。

第二，严重违反美国政府在台湾问题上向中方做出的严肃承诺。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中国有决心、有信心、有能力挫败任何形式的外部势力干涉和“台独”分裂图谋，坚决捍卫国家主权和领土完整。美方任何以台制华图谋都是徒劳的。我们敦促美方充分认清台湾问题的高度敏感性，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理台湾问题，不向“台独”势力发出错误信号，不要在错误和危险的道路上越走越远，以免严重损害台海和平稳定和中美关系。

第三，恶意歪曲中国周边政策，渲染“中国威胁”。谎言终究是谎言，公道自在人心。中国坚定不移走和平发展道路，奉行防御性国防政策，是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。作为亚太地区负责任的一员，中国积极践行亲诚惠容的周边外交理念，为地区和平、稳定、繁荣做出了重要贡献。地区国家对此有目共睹。

亚太地区是中美利益交织最密集、互动最频繁的地区。美方应该摒弃冷战零和思维，切实尊重中国核心利益和重大关切，同中方加强沟通对话，妥善管控分歧，推动亚太地区成为中美互利合作的“大舞台”，而不是大国零和博弈的“竞技场”。

《环球邮报》记者：孟晚舟向加拿大申请放宽保释条件，中方何时为迈克尔和康明凯提供保释？

关于第一个问题，孟晚舟事件的性质十分清楚、明确，是一起彻头彻尾的严重政治事件。中方再次敦促美方立即撤销对孟晚舟女士的逮捕令和引渡要求，敦促加方立即释放孟晚舟女士，让她早日平安回到中国。

关于第二个问题，中国有句话叫“解铃还须系铃人”，请你转告你们的政府，让他们想想怎么解开这个“铃铛”。

共同社记者：你昨天说世卫组织专家组将于14日抵达武汉。请问该计划有无变化？他们是否会被隔离14天？

据我所知目前没有变化，我也没有更多可向你提供的信息。如你感兴趣，可直接向主管部门提问。

路透社记者：关于科兴疫苗的效果，目前有四组差异很大的数据，一些专家称这将削弱外界对该疫苗的信心，并引发对相关透明度的担心，中方对此有何评论？中国政府是否也在核查相关疫苗有效性数据？如何看待科兴疫苗的实际效果？

新冠疫情发生以来，中国疫苗研发企业严格根据科学规律和监管要求，全力以赴推进新冠疫苗研发工作，并积极开展国际合作。中方一贯高度重视疫苗的安全性和有效性。你提到的具体问题是一个科学问题，请你向相关企业和专家询问。

据了解，今天下午国务院联防联控机制会举行新闻发布会。你可以请你的同事在发布会上提问。

(责编：刘洁妍、吴成良)