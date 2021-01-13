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综合消息：新冠疫情在非洲多国持续蔓延

2021年01月13日18:37 | 来源：新华网
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原标题：综合消息：新冠疫情在非洲多国持续蔓延

　　新华社约翰内斯堡1月12日电　综合新华社驻非洲地区记者报道：新冠疫情近日在非洲多国持续蔓延，马拉维、津巴布韦等国采取新举措以应对疫情挑战。

　　非洲疾病预防控制中心11日夜间发布的数据显示，非洲累计确诊新冠病例3081881例，累计死亡病例73423例，累计治愈2483033例。当前累计确诊病例数居非洲前几位的国家包括南非、摩洛哥、突尼斯、埃及和埃塞俄比亚。

　　南非是累计确诊病例数和累计死亡病例数最多的非洲国家。南非卫生部发布的数据显示，截至12日，该国累计确诊病例1259748例，累计死亡病例34334例。

　　赞比亚卫生部12日发布的数据显示，该国当天新增确诊病例1161例，累计确诊29757例；新增死亡24例，累计死亡495例。鉴于近期赞比亚确诊病例激增，该国政府重申，民众在公共场所必须戴口罩，并保持社交距离。

　　马拉维卫生部12日发布的数据显示，该国新增确诊病例373例，累计确诊9400例；新增死亡病例19例，其中包括两名内阁部长。因疫情持续恶化，马拉维总统查克维拉当天宣布，从即日起该国进入国家灾难状态，并呼吁国际社会向马拉维提供更多援助。

　　津巴布韦护士协会主席伊诺克·东戈11日对当地媒体表示，目前第二波疫情来势凶猛，津各大城市收治新冠病例的医院已人满为患。如果人们仍不重视防疫，一旦疫情加重，津医疗资源将告急，死亡率可能会大幅上升。

　　津巴布韦卫生部12日表示，为控制新冠病毒传播，所有新冠死亡患者遗体将不允许跨省转运，只能在当地埋葬。（执笔记者：荆晶；参与记者：汪平、吴长伟、张改萍、滕军伟、杨臻、赵宇鹏、乔本孝、邢剑桥、张玉亮、许正）

(责编：刘洁妍、杨牧)

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