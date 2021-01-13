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专访：巴基斯坦希望和中国深化抗疫和“一带一路”合作——访巴基斯坦总理伊姆兰·汗

2021年01月13日18:37 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯兰堡1月13日电　专访：巴基斯坦希望和中国深化抗疫和“一带一路”合作——访巴基斯坦总理伊姆兰·汗

　　新华社记者邓凯尹

　　巴基斯坦总理伊姆兰·汗日前在伊斯兰堡接受中国记者采访时表示，感谢中国的抗疫支持，在新的一年，巴愿继续深化同中国的抗疫和“一带一路”合作。

　　伊姆兰·汗表示，巴很高兴看到“铁杆兄弟”中国的发展取得巨大成就。中国以有别于西方的发展方式，取得了经济高速发展，让人民走出贫困，完成了人类历史上的一大壮举，这是巴方正在并希望继续向中国学习的。

　　伊姆兰·汗说，另一项巴方希望向中国学习的是反腐经验，这值得包括巴基斯坦在内的广大发展中国家学习借鉴。

　　谈及新冠疫情，伊姆兰·汗表示，很高兴看到中国经济从疫情的影响中恢复。当巴国内疫情初起时，中国迅速向巴伸出援手，送来医疗物资并派出医疗专家，这对巴方至关重要，没有中方帮助，巴基斯坦不可能把疫情控制得这么好。

　　对于中巴经济走廊建设，伊姆兰·汗表示，中巴经济走廊对巴基斯坦的发展至关重要。在第一阶段，项目重点是道路问题和能源项目，提高互联互通。现在，项目已进入到充实、拓展的新阶段，巴方希望和中方加强产业和农业合作，吸引更多中国工业企业在巴产业园投资兴业，向中国学习提高农业产出的经验做法。

　　“中国的工业化创造了就业机会和财富，帮助其人民走出贫困。”伊姆兰·汗说，巴基斯坦也需要通过工业化帮助其广大年轻人口实现就业，创造财富。

　　伊姆兰·汗表示，“一带一路”倡议是现代历史上一项非凡的倡议之一，富有远见，促进了世界范围内的互联互通和贸易往来，将改变世界。

　　展望2021年的巴中关系，伊姆兰·汗说，巴中友谊比山高、比海深、比蜜甜，无论顺境逆境，两国都互相支持，希望在新的一年里，两国铁杆关系能愈加牢固，更好惠及双方发展，同时也祝福中国人民在新的一年取得新的成功。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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