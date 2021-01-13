原标题：蓬佩奥访欧受阻 美国务院取消原定出访行程

新华社华盛顿1月12日电（记者刘品然）美国国务院12日以“交接事宜”为由，宣布取消包括国务卿蓬佩奥访问欧洲在内的本周所有的原定出访行程。路透、美国有线电视新闻网等媒体则报道说，欧方官员无意与蓬佩奥会晤。

美国务院当天在一份声明中说，国务院取消包括蓬佩奥访欧在内本周所有原定出访行程。国务院此前表示，蓬佩奥将于13日至14日访问比利时首都布鲁塞尔。

媒体12日援引消息人士的话报道，蓬佩奥最初的行程中还有卢森堡一站，但卢森堡官员无意与他见面，而蓬佩奥在布鲁塞尔的行程也不涉及与欧盟方面人员的会晤以及与北约相关的公开活动。

据报道，美国国会6日遭遇暴力冲击后，美国盟友对与蓬佩奥会晤感到“难堪”。而蓬佩奥此次欲访欧却“不受待见”也令美方人士倍感难堪。

美国务院前官员马克·菲茨帕特里克在社交媒体推特上讽刺说，卢森堡成功羞辱了蓬佩奥；美国政治风险咨询公司欧亚集团总裁、国际政治学者伊恩·布雷默在推特上表示，不相信任何其他一位国务卿会遭到如此冷遇。

另据报道，美国常驻联合国代表凯莉·克拉夫特近期访问台湾的计划也被取消。被美媒冠以“史上最差国务卿”的蓬佩奥在任期结束之际在台湾问题上大做文章，在7日宣布克拉夫特访台计划后，他9日宣布解除美台官方交往限制。

美国麻省理工学院政治学教授傅泰林对此表示，蓬佩奥的明显意图是在其任期内把台湾置于美中关系的“十字准星”上，为继任者留下烂摊子，而他自己避免所有后果。美国智库昆西负责任治国研究会东亚项目主任史文警告说，蓬佩奥的行为直接破坏了美国对台湾问题的承诺，这些危险和鲁莽的行为将威胁美中关系正常化的基础，大大增加两国冲突的风险。

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