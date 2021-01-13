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新华国际时评：参与病毒溯源 中国坦诚坦荡

2021年01月13日18:37 | 来源：新华网
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原标题：新华国际时评：参与病毒溯源 中国坦诚坦荡

　　新华社北京1月13日电 题：参与病毒溯源 中国坦诚坦荡

　　新华社记者郑汉根

　　世界卫生组织新冠病毒溯源国际专家组将于14日来华考察，同中方科学家就新冠病毒溯源进行联合科研合作。世卫组织总干事谭德塞日前表示，感谢中国和专家组相关国家对病毒溯源工作的大力支持，这不仅对防控新冠疫情很重要，对全球卫生安全的未来以及应对具有大流行可能的新型疾病威胁，也很重要。

　　新冠病毒溯源是一项科学工作，必须本着非常严谨的态度，由科学家在世界范围内开展调查和研究。疫情发生以来，中方本着开放、透明、负责任态度，率先同世卫组织开展溯源合作。世卫组织专家两次来华考察，中方专家同世卫组织及国际专家组也举行了多次视频交流，积极分享中国溯源成果和抗疫经验。国际专家感谢中方科学家在新冠病毒溯源方面开展的大量出色工作。

　　世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安日前表示，国际专家组赴华考察的研究结果或将有助于形成科学假设，也可能导致在其他国家的进一步溯源研究。在病毒溯源及了解疫情影响方面，世卫组织会视情况需要去往任何国家、任何地区收集相关信息。世卫组织秘书处强调，新冠病毒溯源工作的目的绝不是追责，而是就人畜传播路径找到科学答案，避免类似流行病再次危及人类社会。

　　一段时间以来，一些国家的政客和相关势力怀着科学以外的目的，对新冠病毒溯源工作进行政治化，这无助于科学研究，也损害世卫组织与成员国之间的信任，严重妨碍世卫组织和成员国的合作。这些言行遭到世卫组织和国际科学界强烈反对。世卫组织多次强调，开展溯源活动必须基于科学原则而不是政治化。

　　中国多次表示，愿继续同世卫组织加强合作，推进全球溯源工作。也希望其他国家能和中国一样，秉持积极态度同世卫组织开展相关合作。各方应共同努力，以科学为指引，以公共卫生为目标，才能推动病毒溯源工作不断取得进展，让人类面对未来公共卫生威胁更有准备，更有能力防范和化解类似危机，让新冠疫情造成的人间悲剧不再有机会上演。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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